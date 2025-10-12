Laura Llobell López: «Es un regalo del mundo de las Fallas»

A Laura le encanta mezclar la vida familiar con las Fallas. Ha heredado un traje de su madre y ha hecho que su novio salga en la Ofrenda junto con su tío, a pesar de que no ser fallero

Si dieran premios a la iniciativa, Laura quedaría en el podio. Lo ha demostrado con su emprendimiento, una marca de ropa femenina de pádel creada por ella misma. Un reto que compagina con sus estudios: un MBA en Dirección y Gestión de Empresas de Moda que está a punto de finalizar y sus prácticas en el departamento de Marketing de Druni que comenzará en breve.

–¿Cómo es esta hazaña que ha iniciado en el mundo de la moda del deporte?

–Está siendo todo un desafío. Este año va a pasar un poquito a segundo plano porque quiero implicarme al 200% en este regalo que nos ha dado el mundo de las Fallas. Estoy muy feliz con mi marca. Vengo de una familia de emprendedores y siempre he tenido esa pasión por tener algo que sea mío, propio.

–Dígame qué cualidades cree que debe tener una buena FMV.

–Considero que tiene que ser auténtica, natural y empática. Debe tener don de gentes y ser un nexo con la corte y el mundo de las fallas. Tiene que darlo todo de ella.

–¿Cuáles son sus referentes de falleras mayores?

–Raquel Giner Ortiz, porque mi madre fue componente de su corte. También Vanessa Lerma Navarro, la mujer de Félix Crespo, porque él fue el presidente de mi madre cuando fue FM de su comisión. Con ella tengo una relación muy bonita. A Laura Caballero la idolatraba, ha sido la que he vivido de más cerca porque mi hermano fue presidente infantil en 2011. La recuerdo muy cercana y amable.

–Es hija de la corte de 1995. ¿Va a heredar algo?

–He tenido la gran suerte de que mi madre me ha regalado su traje de cuando se presentó a la preselección. Es especial porque fue elegida. Lo modernizamos un poquito. El primer día que me lo puse, acabamos las dos llorando. Al final es como llevar un pedacito de ella.

–¿Tiene alguna anécdota de tu reinado?

–Me fotocopié varios números para tener uno en cada lado. Dejé uno en el coche, otro en casa... El otro día, cuando ya no teníamos que llevarlo pensaba que se me había olvidado y me puse muy nerviosa. Me sentía rara sin él.

–¿Su novio es fallero?

–No lo es pero he conseguido que desfilara en la Ofrenda por primera vez en su vida. Fue muy especial porque él y mi tío llevaron uno de los capazos con flores detrás de mí.

–¿Cuál es su artista favorito?

–Llongo. Es muy querido en mi comisión, nos hizo llevarnos ese premio después de 74 años. Ceballos y Sanabria también me gustan.

–¿Cómo lleva los idiomas?

–Hice toda la carrera en Inglés y estuve casi un año viviendo en Irlanda, así que por ese lado, bien. También hablo valenciano y castellano.