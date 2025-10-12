Paula Andrea Marí Turrientes: «Sería todo un orgullo y un privilegio»

Su hermana fue fallera infantil de su comisión junto a ella el año pasado. Afirma que la pequeña es su persona favorita del mundo y guardará esas vivencias en su corazón con especial cariño

Es una persona atrevida. Estuvo viviendo en París durante dos años, primero para hacer las prácticas del TFG en una farmacia. A partir de ahí, decidió quedarse allí porque le ofrecieron seguir en el trabajo. Para ella fue una experiencia increíble, pero los días de Fallas siempre volvía a la Terreta. Eran vacaciones innegociables.

-¿Cómo tomó la decisión de irse al extranjero?

-Me pilló después de la pandemia. Yo quería hacer las prácticas y el TFG fuera. Ni me lo pensé

-Entonces, el francés lo domina...

-Sí, soy bilingüe. Gracias a que fui al Liceo de pequeña y a mi estancia en París. El valenciano lo hablo un poquito.

-¿A qué se dedica ahora?

-Soy visitadora médica. Es una profesión que me encanta porque compagino la rama sanitaria con estar todo el rato con gente. Así hablo y socializo.

-¿Quiere ser la fallera mayor de Valencia?

-Sería todo un orgullo y un privilegio para mí. Para mí, una buena FMV tiene que ser cariñosa, responsable, carismática, cercana y amante de la fiesta y nuestra tierra.

Su vivencia tras la dana Utilizó sus conocimientos de Farmacia para hacer llegar pañales o productos de higiene a los afectados por la dana. Podía conseguirlos porque trabajaba en una parafarmacia

-Su hermana pequeña ha sido FMI de su comisión junto con usted este año...

-Sí, ha sido todo un regalo. He compartido mi sueño con mi persona favorita. Lo guardo para siempre en el corazón y no se me va a olvidar jamás.

-Un día ella salió sin peinetas, ¿cómo sucedió eso?

-Compartir este año con mi hermana ha implicado ir a todos los sitios de cráneo. Un día teníamos que cambiar aderezos y sus peinetas se nos olvidaron por completo. Al salir de mi casa mi madre se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde para volver.

-¿Cómo gestionó la Ofrenda pasada por agua?

-Desfilé el 18, así que me llovió bastante, desde que me recogieron hasta mi casa. Decidí no llevar paraguas ni plástico.

-¿Su novio es fallero?

-No lo era. Se apuntó a la falla a raíz de ser yo fallera mayor y la verdad es que le ha gustado bastante. Él me sigue a todo. Dice que si yo soy feliz, él lo es todavía más. Eso es lo más bonito.

-¿Cómo fue el estreno en el Roig Arena?

-Hemos hecho historia. No se estrena todos los años. El espectáculo fue muy bonito. Lo vi después y se me ponía la piel de gallina de la emoción.

-¿Cómo fueron los nervios de ese día?

-Pasaron factura. Al final quieres que suene tu nombre. Eran unos nervios muy bonitos.

-Fue preseleccionada para ser FMI...

-Lo recuerdo con mucho cariño. Fui muy feliz y no me tomé a mal no salir de la corte. Pude jugar y conocer a muchas niñas. Me alegré por las que salieron y ahora estoy cumpliendo el sueño de mi infancia.

