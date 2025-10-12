Vega Archer Ríos: «Las Fallas son nuestro estilo de vida»

Hoy es una jornada especial para Vega porque celebra su cumpleaños el día antes de la 'telefonada' y sueña con ser la elegida para mostrar su compromiso con los falleros y con Valencia

Vega dice que en su casa sienten verdadera pasión por las Fallas y ha hecho que su novio, que vive en el norte, se enamore de esta fiesta. Está dispuesta a parar el reloj para representar a Valencia.

-Hoy precisamente cumple años, felicidades.

-Sí, este 12 de octubre, el día antes de la llamada (la 'telefonada' de Catalá a la alegida).

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Es el sueño de mi vida. Podría aportar naturalidad y positivismo, que ayuda al trabajo en grupo con la corte. Y un compromiso absoluto con los falleros y con toda Valencia. Pondría el reloj a cero de las clases.

-Fue preseleccionada infantil. ¿Cómo lo recuerda?

-Fue un orgullo desfilar en La Fonteta. Me llevé compañeras maravillosas. Ahora el final es positivo: estreno del Roig Arena y cumpliendo parte del sueño.

-¿A qué se dedicará?

-Quiero opositar para prensa de Cuerpos de Seguridad por arraigo familiar, por mi abuelo, Guardia Civil en la reserva; hacer el doctorado y compaginarlo con la docencia.

-¿Está en algún medio?

-He hecho prácticas en Cope Valencia. Me llevo personas y conocimientos.

Su vivencia tras la dana Vega ayudó desde el primer momento a los afectados por la dana con la recogida de productos de primera necesidad. Se dio cuenta de lo orgullosa que está de su ciudad. Su abuelo se volcó en la recogida de alimentos

-Y tiene tiempo para ser voluntaria...

-Sí, de la fundación Esycu. Hacemos más amena la estancia hospitalaria de niños y jóvenes; formación para mujeres en situación de vulnerabilidad y asistencia en residencias de mayores.

-Su padre presidente, su madre en protocolo. ¿En la mesa se habla de Fallas?

-Y yo he estado en protocolo y redes y me encanta aportar mi granito de arena en el llibret. Al final es inevitable porque las Fallas son nuestro estilo de vida.

-¿Su novio es fallero?

-Sí, y está en juveniles. No es de Valencia, vive en el norte, y mantenemos la relación a distancia. Cuando empezamos le dije 'quiero ser fallera mayor y tienes dos caminos o eres fallero o eres fallero' y se enamoró de las Fallas.

-Aficiones.

-Me gusta la lectura y escritura. Estudio inglés y alemán y practico balls al carrer.

-Alguna anécdota del reinado...

-Palacio y Serra me representaron en un ninot de una brujita y estuve en la Exposició del Ninot. Intenté salvarlo y llevármelo al jardín de casa, pero era de la falla grande.

-Una candidata es de Foios, ¿y usted?

-Vivo en La Cañada, pero tengo residencias en Mislata y Ciudad de las Ciencias.

-Un libro y una serie.

-'Los Pilares de la Tierra' y 'Los Serrano'.

-Falleras mayores referentes...

-Barriendo para casa, Carmen Sancho de Rosa; Rocío Gil, de mi sector, y María Estela Arlandis, porque me siento muy identificada con ella.