Anabel Calero Bru: Sería un sueño Hecho realidad«

La madurez y la tranquilidad llegan con los años. Anabel es la mayor del grupo y cree que eso distingue su candidatura. Le gusta hacer pilates en el río y pasar tiempo con su familia y amigos

Es la primera aspirante a fallera mayor de Valencia de su comisión. Ha hecho historia y quiere seguir haciéndola. Las niñas de El Palmar si que habían conseguido llegar a lo más alto, pero nadie había llegado a la corte mayor. Teresa, en 2002, fue corte infantil y Ana Belén fue FMVI en 1995.

-¿Cómo se siente al ser la primera?

-Es un orgullo. Ser fallera mayor de Valencia sería un sueño hecho realidad aunque esto ya lo es. Para El Palmar es un honor y están todos muy contentos.

- Es la mayor del grupo...

-Cuantos más años tienes más experiencia tienes. Son todas muy maduras. Las veo como mujeres muy inteligentes, muy formadas. Es verdad que como he estado opositando unos años, eso me ha dado una madurez emocional y me ha ayudado a saber gestionar las emociones. Puedo aportar esa tranquilidad. También tengo un punto de niñez guardado y creo que vamos a ser un buen grupo.

-¿Qué cualidades tiene para ser FMV?

-Creo que soy una persona muy empática y creo que eso es esencial en una FMV a la hora de hacer grupo con la corte y con todos los valencianos o allá donde vaya en cada acto. Tengo esa simpatía, esa cercanía. Al final es una personal normal, que puedas acceder a ella. Considero que yo sí que puedo aportarlo y además soy muy responsable. Yo creo que podría estar a la altura.

Su vivencia tras la dana El pueblo de Anabel fue afectado por la dana. El nivel del agua subió en El Palmar, pero no llegó a causar daño. Ella gestionó en un gabinete pericial vehículos perdidos durante la riada. Estuvo ofreciendo ayuda de primera mano

-¿Qué aficiones tiene?

-Me gusta mucho practicar pilates en un centro y en el río, llevo unos años aficionada. También me gustan mucho los viernes de casal. Además he pasado tiempo en la delegación de infantiles.

-¿Cómo va con los idiomas?

-Tengo un B2 en inglés , además estuve fuera en una casa de acogida. También estudié seis años de francés, tengo un nivel A2. El valenciano, que es mi lengua materna y el castellano.

-Le recibieron en la plaza cuando volviste del Roig Arena...

-No me esperaba que hubiera tanta gente. No sólo la comisión sino el pueblo entero. Allí somo como una pequeña familia. Llevamos tanto tiempo esperando que alguna tuviera la oportunidad de entrar al menos en la corte. No pudimos ni entrar el coche a la plaza. Mi padre paró, bajé del coche. Todos aplaudiendo, tiraron una traca. Recuerdo esa noche y pienso, ¿Eso lo he vivido yo?

-¿Qué oficio tiene?

-Estoy especializada dentro del Derecho Administrativo por las oposiciones. Ese mundo me gusta y Civil también. Me veo dentro de un Ayuntamiento realizando tareas de secretario-intervención sería perfecto, pero cualquier cosa que tenga que ver con el mundo jurídico.