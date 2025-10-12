Ani Torregrosa Pérez: «Soy risueña y se transmitir lo que siento»

A Ani se le dan muy bien las leyes y los números, pero su verdadera pasión es la danza neoclásica, los bailes regionales y crear el belén de la falla, con el que este año han ganado el primer premio

A Ani le encanta vestirse de valenciana. De niña, era llegar marzo, y le pedía a su madre que le peinara y le pusiera la indumentaria. De mayor, disfruta con la danza neoclásica, los bailes regionales y con la creación de los belenes.

–¿A qué le gustaría dedicarse en el futuro?

–Estoy trabajando en la empresa familiar, en el departamento de contabilidad en el concesionario Rafael Almenar. En el futuro, me gustaría trabajar en áreas de márketing y protocolo y poder realizar eventos.

–¿Quiere ser la fallera mayor de Valencia?

–Es un sueño y una responsablidad. No se es la perfecta fallera mayor de Valencia en el día uno, al final es un camino en el que se va aprendiendo. Y mis cualidades, soy muy risueña y sé transmitir lo que siento.

–¿Su pareja tiene que ser sí o sí fallero?

–Tengo novio. Llevo nueve años con él. Empezamos con 17 y 19 años, y es fallero. Se apuntó para probar y el primer año salió con un traje que se alquiló y nada más pasar por la Virgen, me dijo que se haría uno.

–¿En qué participa en la falla?

–En la creación del belén, que este año ganamos, y en la obra de la exaltación.

–Muchas cortesanas han hecho danza, ¿usted también?

–Hice danza en el Conservatorio y luego me apunté a una academia, Mar en Danza, y estaba en un grupo de competición y nos presentábamos a concursos. Me encanta la danza clásica y neoclásica.

–Aficiones...

–Hacer bailes regionales en la falla y este año bailé la dansà con mi madre. Y me encanta escuchar bandas sonoras y leer.

Su vivencia tras la dana Ani fue a ayudar a los afectados a La Torre tras la dana y a la casa de unos amigos de sus tíos en Picanya. Comenta que a su presidente infantil lo tuvieron que rescatar en Paiporta. Por eso en el belén hicieron referencia al desastre.

–Su serie preferida es...

–'Friends'. La he visto ocho veces en inglés.

–¿Y qué libros lee?

–De autoayuda, de salud física y mental.

–Alguna anécdota del reinado...

–Más de una vez se me ha olvidado la banda en casa y he tenido que volver. Al final la dejaba en la puerta de casa.

–¿A qué artistas sigue?

–A Sánchez Llongo. Le sigo desde que plantó en Exposición y tiene mucha calidad humana.

–Hablo inglés. He estado dos veces en Inglaterra, en Sexto de Primaria y en Segundo de la ESO. Conservo aquellas amistades, se apuntaron falleras y las visto de valencianas. Y he estado de Erasmus en Italia.

–Último viaje y el próximo...

–A Tierra Santa. Y me encantaría ir a Egipto y a Orlando, porque soy fan de Disney.

–Dígame falleras mayores que son un referente.

–Me gusta mucho Raquel Alario, era muy elegante; Marina Civera, que fue la primera en empezar con redes sociales y María Estela, que se ha volcado en ello.