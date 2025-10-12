Zoe Molino Tomás: «Me encantaría ser la elegida»

En la falla de Zoe no tenían representación en la corte desde 2002. Ella está orgullosa de haber compartido reinado con sus dos tíos presidentes, su primo Martín y con su fallerita infantil, Adriana

Zoe es la primera de la corte mayor con este nombre, algo que marca un hito. Afirma que si es la elegida para ser fallera mayor de Valencia, aportará mucha pasión e implicación. María Mahiques, que es corte 2025 y del mismo sector que Zoe, le ha aconsejado que disfrute de cada acto.

–Es educadora, estudia pedagogia y es dependienta. ¿Cómo le da para hacer todo?

–El grado lo estoy cursando en la Uned, semipresencial, y trabajo en una tienda de ropa y procuro organizarme. A las 7 de la mañana suena el despertador.

–¿A qué le gustaría dedicarse en un futuro?

–Me gustaría trabajar en un centro de atención temprana de estimulación cognitiva o motora con niños.

–Alguna anécdota del reinado...

–He compartido reinado con mis dos tíos, Alejandro y Vicente, que son los presidentes. El presidente infantil es mi primo, Martín, y mi fallera mayor infantil, Adriana, ya forma parte de la familia.

–Aficiones...

–Intermitentemente voy al gimnasio y me gusta pasear por la playa. Y me gustaría introducirme en la orfebrería o la indumentaria fallera.

Su vivencia tras la dana La casa de su tío Vicente fue arrasada por la dana.Zoe fue a ayudarle y reconoce que les ha dado una lección de superación. Perdió documentos y recuerdos falleros, pero no los trajes, que estaban en casa de la abuela

–Último viaje...

–El mes de antes de ir a Mallorca con las candidatas fui con mi pareja para descansar y me encantó la cala Rafalino. Y uno pendiente, ir a Berlín.

–Un libro y una serie.

–Me gusta la novela policiaca y serie, la última que he visto es 'Dos tumbas'.

–¿Quiere que su pareja sea fallero?

–Ahora no lo es, pero lo ha sido. Y no me voy a quejar porque ha estado al pie del cañón todo el año.

–¿Quiere ser la elegida?

–Me encantaría ser la elegida y aportaría muchísima pasión e implicación, amor por la fiesta y unión de grupo.

–¿Qué tal los idiomas?

–Hablo castellano, valenciano y, como la pareja de mi padre es inglesa, pues me defiendo en ese idioma.

–¿Tiene mascotas?

–Tengo una gata, Khala, y un perro, que se llama Dolar. Son como hermanos y llevan bien los petardos, ni se inmutan.

–Es la primera Zoe de la corte mayor...

–Supone un orgullo y me enorgullece ser corte o fallera mayor, porque en mi comisión desde 2002 no tiene representante. La última fue Natividad Esteban.

–María Mahiques, corte 2025, es de su sector. ¿Le ha dado algún consejo?

–Me ha dicho que lo disfrute al máximo y que sea yo misma.

–Dígame algunas falleras mayores de Valencia referentes...

–Por proximidad, María Estela ha sido un icono y ha apostado por las redes sociales.