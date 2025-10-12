Paula Castell García: «Ser FMV es llegar a lo más alto»

Ser la máxima representante de las Fallas sería fascinante para ella. No fue fallera mayor de su falla el pasado año, pero ello no implica que no tenga ilusión por representar a la ciudad con elegancia y autenticidad

Rosana Ferrando Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 00:53

A Paula le encanta ayudar. Ya sea a sus amigas en los playbacks o en las colaboraciones en la delegación Infantil de su comisión. Otra tarea en la que le encanta participar es en la Plantà, nunca falla cuando hay que poner la falla.

–¿Qué es para usted una FMV?

–Lo es todo. Tiene que representar a la ciudad. Para mí es llegar a lo más alto. Una buena fallera mayor de Valencia tiene que ser elegante, auténtica y, a la vez, una persona normal.

–Colabora en los playbacks...

–Mis amigas hacen el baile. Yo no suelo ayudar en eso porque no tengo imaginación para los pasos, pero me encanta estar ahí. Luego se lo enseño a los niños.

–Su madre es indumentarista de la JCF.

–Estoy muy orgullosa de ella. Es un honor decir que mi madre me va a hacer el traje. Estoy muy emocionada y ella más todavía.

Su vivencia tras la dana Paula fue a ayudar a varios pueblos afectados por la dana, entre ellos no dudó en desplazarse a Paiporta. Para ella cualquier ayuda era «buena y necesaria» en unos momentos tan duros como los vividos

–¿Cuál es su artista fallero favorito?

–Devis Creaciones. Ha hecho los últimos monumentos de mi falla y me ha encantado. Sobre todo el significado que les da. Es brutal. La del año pasado era '¡Oh Fortuna!'. En ella estaban Fortuna con sus musas. Esperemos que me de suerte este año.

–¿Qué tal lleva su novio las Fallas?

–No le gustan, pero hace un esfuerzo por mí. Se viste conmigo.

–¿En qué áreas colabora?

-Mis amigas pertenecen a la delegación de Infantil. Yo no tengo ningún cargo, pero las ayudo siempre.

–Y, ¿qué me dice de la plantà?

–Me encanta. Mis amigas y yo nos ponemos a ayudar porque un tío de una de ellas planta también. Pasamos la tarde poniendo césped y piedras.

–¿A qué quiere dedicarse?

–De pequeña quería ser matrona. Mantuve ese sueño hasta los 18. Cuando llegó el selectivo, mi cabeza dio un giro y acabé en Derecho. Ya he hecho los cuatro años de carrera, estoy graduada y me gustaría colegiarme. Quería empezar este año, pero como estoy esperando a ver qué pasa lo puedo pausar. Ya veremos.

–Dígame sus aficiones...

–Me encanta pasear por el río, ya sea con mis perritos o con mis amigas. Es una forma de desconectar.

–¿Cuál es su serie favorita?

–'Los Serrano'. Es la típica que me pongo las tardes de verano.

–¿Cuál ha sido su último viaje?

–Fui a Granada con mi novio. No había estado y me encantó.

–¿Cómo lleva los idiomas?

–De pequeña iba a un colegio inglés, entonces controlo ese idioma. Con el valenciano me defiendo, aunque no soy valencianoparlante.

