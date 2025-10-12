Virgina Pulido Martínez: «Soy muy cercana y amo las Fallas»

La agenda de esta fallera está repleta de actos, ya que los martes toca directiva, los miércoles baila jotas y los jueves tiene pádel. Este año iba a concursar en playbacks, pero tendrá que aparcarlo

Virginia fue corte infantil 2008 y asegura que le cambió la vida, conoció las fiestas hermanas de Alicante y Castellón e incluso salió en un milagro en un altar vicentino. Ahora le gustaría poder ser la elegida para representar a las Fallas.

–¿Quiere ser la elegida? ¿Qué cualidades tiene?

–Me encantaría ser la fallera mayor de Valencia. Sé que todas mis compañeras son muy válidas y yo podría estar en el cargo porque soy muy cercana y amo las Fallas.

–Fue corte infantil en 2008. ¿Cómo le cambió la vida?

–Aprendí mucho de las Fallas y conocí fiestas hermanas, de hecho salí en los milagros con el Altar del Mercat. Además, conocí a trece chicas y trece niñas con las que sigo teniendo relación. Una compañera mía de la corte infantil, Amalia Ramírez, vino al Roig Arena a verme a posta desde Perú.

–Relate alguna travesura de su paso por la corte...

–Pues una vez bajamos del coche oficial habiéndonos cambiado los zapatos las compañeras.

–¿Trabaja en varias clínicas?

–Al estar especializada como odontopediatra, soy autónoma y atiendo las necesidades pediátricas en varias zonas.

–¿Cómo se introdujo en la dansà?

–Empecé a hacer bailes regionales con mi indumentarista, Purificación Gutiérrez de La Joia, en Santa Bárbara durante tres años y luego me uní al grupo de mi falla.

–A la vecina falla Montortal-Torrefiel le tocó la lotería. ¿Tenía alguna papeleta?

–Fue mi madre a comprar y justo se habían acabado las papeletas.

–¿Su pareja es fallera?

–No lo era, pero se apuntó el año anterior a ser yo fallera mayor porque quería jugar a fútbol.

–¿Cuáles son sus aficiones?

–Voy a clases de pádel. Los martes toca directiva, los miércoles jotas y los jueves pádel y si hay playbacks, alterno. Mi falla llevaba años sin participar en el concurso de playbacks, volvíamos como grupal y llevo meses ensayando, pero no podré salir. Me sustituirá una amiga.

–Alguna anécdota del reinado...

–La Ofrenda fue el día 18 y estaba lloviznando. No quise pasar con la protección de plástico y se me arrugaron algo los bajos. Me recordará a un momento maravilloso.

–¿Qué artista le gusta seguir?

–A Vicente Almela porque tiene un estilo muy característico.

–Último viaje y el próximo...

–Hice el Camino de Santiago a finales de agosto con dos amigas de la falla y en el futuro me encantaría ir a Hawai, a las Maldivas o ir a ver la Aurora Boreal.

–Falleras mayores de Valencia que son para usted un referente.

–Gloria Martínez Amigó, es maravillosa y Lucía Gil.