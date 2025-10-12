Daniela Roig Añón: «Soy enérgica y tengo don de gentes»
Falla Joaquín Costa-Conde Altea ·Afirma que lo más importante de una fallera mayor es formar un buen grupo con la corte| Daniela ha sido representante mayor e infantil de su comisión y está lista para cumplir otro sueño más en su vida
Erika Manso
Valencia
Domingo, 12 de octubre 2025, 00:54
Enérgica, simpática y una enamorada de las Fallas. Esas son las palabras que definen a Daniela Roig, una joven apasionada por la fiesta, porque lo lleva en la sangre, heredado de una familia profundamente vinculada al mundo fallero. Es deportista, amante de la música y con gran don de gentes. Combina su vitalidad con una sensibilidad especial por la tradición y la cultura valenciana. Para ella, ser fallera mayor de su comisión ha sido «el sueño de toda una vida».
-¿Qué virtudes tiene para ser la elegida?
-Me considero una persona muy enérgica y creo que una virtud que tengo es que me considero muy sociable y con don de gentes.
-Su madre formó parte de la corte en 1995, ¿Le dio algún consejo?
-Siempre me ha dicho que debía de disfrutar mucho y, sobre todo, que lo importante, al final, era siempre formar un buen grupo entre nosotras. También que la fallera tiene que entender a la corte, pero también la corte de honor tiene que entender lo difícil que es la figura de la fallera mayor de Valencia y hacer un grupo sólido de 13 personas.
La comisión de Daniela se concienció con los afectados de la riada y se organizaron para ir a limpiar a diversas zonas. Le emocionó mucho la humanidad de todas las personas que se quisieron volcar con la causa
-¿Qué aficiones tiene?
-Soy muy deportista. Juego en un equipo de fútbol que ha ascendido a tercera ref ahora, así que muy bien, porque ya es liga nacional. También me gustan otros deportes como el pádel y el surf.
-En cuanto a idiomas, ¿cómo va?
-Hablo español, valenciano e inglés. También he dado seis años de francés. Y mi próximo reto es mejorar el francés y también el italiano. He viajado muchísimo a Italia, entonces tuve que aprender italiano.
-¿Se esperaba ser una de las 13 seleccionadas?
-Para nada, para nada. De hecho, yo en el veredicto no estaba nerviosa, estaba súper tranquila. Estaba pensando en qué compañera mía iba a salir al escenario y en mis cosas. Y cuando dijeron mi nombre, pensé que no hay ninguna Daniela más, era yo, sin dudas.
-¿ Qué artistas falleros sigue?
-Yo suelo tirar mucho para casa. Sí que es verdad que la mía la ha hecho Art en Foc, que lleva muchísimas fallas. Pero yo soy muy seguidora a nivel infantil de Mario Pérez. Él siempre me ha conquistado, he tenido la suerte de que haya plantado muchos años en mi falla.
-Series...
-Veo mucho de todo. Pero, por ejemplo, mi serie favorita es 'Friends'.
-¿Qué le parecieron las instalaciones del Roig Arena?
-Increíbles. Pero además, puedo decir que tengo la suerte de trabajar allí, en la tienda del Valencia Basket. Me recorrí el estadio entero y la verdad, considero que es una auténtica pasada.