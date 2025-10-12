Mar Vivanco Marco: «Representar a Valencia es mi sueño»

Esta joven participa en 'Balls al carrer', en la dansà a la Virgen, en los bailes solidarios de su comisión y en playbacks. La vida para ella tiene pasos de baile y pasión fallera

Lola Soriano Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 00:54 Comenta Compartir

Mar tiene dos pasiones: las Fallas y la danza, tanto sea clásica, como contemporánea o dansà. A la hora de elegir un viaje, apuesta por los paisajes increíbles y tras la dana, no dudó en cruzar el Puente de la Solidaridad.

-Son una falla de cortesanas. ¿Le han dado consejos?

-Las más recientes que hemos tenido han sido Rebeca Aguado; Laura Fontes; Paula Ortiz y Marina Fagoaga. Paula Ortiz, que es mi prima. Me ha dicho que disfrute del regalo que me ha hecho Valencia y que dé todo de mí para representar a esta fiesta como se merece.

-Trabaja en Burriana. ¿Cómo se va a organizar?

-Me lo han puesto fácil. Empiezo una excedencia hasta abril para dedicarme un año a las Fallas.

-¿Quiere ser la fallera mayor de Valencia?

-Es mi sueño desde niña. Soy responsable y tengo los pies en el suelo. Sé de dónde vengo y me acuerdo de mis raíces y haría unión con mis compañeras.

Su vivencia tras la dana Al día siguiente no dudó en hacer una hora de recorrido a pie para sacar barro de las casas. Aunque no conociera a sus dueños, tenía claro que lo importante era colaborar para salir de la pesadilla

-Aficiones...

-Me gusta quedar con mis amigos, que se han volcado en este proceso. Me encanta bailar clásico y contemporáneo. Y en la falla hago playbacks y bailes regionales.

-¿Dónde baila dansà?

-En la falla tenemos un grupo y participamos en 'Balls al carrer' y en la dansà de la Virgen y, además, en mi comisión hacemos una dansà solidaria ese fin de semana de la Mare de Déu.

-Vive en Foios. ¿Cómo hará para venir?

-Nos mudaremos a Valencia, o a la Gran Vía, o a un piso que tenemos en obras en María Cristina.

-Una serie preferida...

-'Gossip Girl', que son unas chicas universitarias y habla de noviazgos y moda.

-Si tiene pareja o cuando la tenga... ¿Le gustaría que fuera fallero?

-No tengo, pero me gustaría que lo fuera porque las Fallas son mi pasión.

-Viaje pendiente y el último que ha hecho...

-El destino al que me gustaría ir es Noruega, por sus paisajes. Y el último sitio donde he ido, al parque de Ordesa y fui con mis amigos.

-Dígame un artista fallero que siga.

-Me gusta cómo cuidan los detalles a la hora de pintar Ceballos y Sanabria.

-¿En qué se fija más en la indumentaria?

-En mi casa miramos mucho las telas. Mi traje de fallera mayor es un espolín 'San Vicente' de Garín en tono blanco roto.

-Alguna vivencia de la dana...

-Al día siguiente ya estaba en las zonas afectadas. No conocía a nadie, pero me metía en casas de Catarroja, Sedaví o a Albal para sacar el barro.

-¿Qué 'armas' llevó contra el barro?

-El primer día no llevé guantes, pero cuando salió la información de que había que llevarlos, los incorporé, al igual que escobas, recogedores y capazos.