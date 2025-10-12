Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marta Capella Guanter, candidata a fallera mayor de Valencia. Irene Marsilla
Candidata a fallera mayor de Valencia 2026

Marta Capella Guanter: «Cumplo el sueño de una niña»

Falla Carretera d'Escrivà-Coop Sant Ferrán ·

Marta tiene el corazón dividido. Forma parte de la falla de Carretera d'Escrivà-Coop. Sant Ferrán por herencia paterna, pero siempre guardará un lugar especial para los amigos de la comisión de su madre

Rosana Ferrando

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:51

Comenta

A la tercera va la vencida. Marta ha sido tres veces preseleccionada y no ha sido hasta este año cuando ha conseguido que su nombre se pronunciara en la gala de elección. Fue fallera mayor infantil de su falla dos veces, en 2010 y 2011.

–¿Cómo tiene que ser una buena fallera mayor?

–Tiene que representar todo lo que es el pueblo valenciano: cercanía y germanor. Todo el mundo se da cuenta de lo amigables y simpáticos que somos cuando vienen a Valencia. Yo quiero ser una persona así, cercana a todo el mundo y con los pies en la tierra.

–Por fin ha conseguido ser seleccionada...

–Cumplo el sueño de una niña. De infantil lo viví muy intensamente y recibí dos 'no'. Esta vez había venido a disfrutar del proceso y a ver qué pasaba. Al final he sido seleccionada.

–¿Cómo fue escuchar su nombre en el Roig Arena?

–Pensé enseguida en mi yaya y lo orgullosa que estaría de que las Guanter hayan llegado a la corte de honor. Fue una explosión dentro del corazón que no puedo explicar.

Su vivencia tras la dana

Dos compañeras de su sector, que viven en Massanassa, fueron afectadas, por eso fue a ayudar a esas casas en todo lo que pudo. Una de ellas perdió un traje, pero lo pudo recuperar. Para todas fue un golpe muy duro

–Ha sido fallera en dos comisiones distintas...

–Por parte paterna son del barrio de Jesús, y por parte materna, del Cabanyal. Ambas familias son fundadoras: por parte de padre de Carretera d'Escrivà- Coop. Sant Ferran y por parte de madre, de Reina Vicente Guillot. El arraigo de mi madre tenía que tener cabida en mi vida y, aunque al final me quedé en Jesús, porque había más niños, estuve hasta cuatro años en ambas comisiones.

–¿Tuvo claro a qué quería dedicarse desde siempre?

–Desde bien pequeñita supe que me quería dedicar a la Sanidad. He pasado por todos los sueños posibles: veterinaria, dentista, pediatra... La selectividad me deparó Enfermería y no la cambiaría por nada. Es la profesión más bonita del mundo.

–¿Su novio es fallero?

–Estuvo con nosotros en las Fallas de septiembre y le encantó el ambiente. Se apuntó a la comisión y cuando fui fallera mayor, pasó el año de aprendizaje intenso. Ahora está deseoso de hacerse un traje a medida y salir conmigo en la Ofrenda.

–¿Cuáles son sus aficiones?

–Me puedes ver cualquier día saliendo a correr o andar con mi padre por el Paseo Marítimo. También me gusta coger un buen libro y sentarme a leer junto a la playa. Ahora me estoy leyendo un libro sobre geografía histórica de Valencia que ha escrito mi vecino. Estoy aprendiendo muchísimo de la ciudad, de las calles por las que paso cada día y sus emblemas.

–Dígame su película favorita.

–'El guardaespaldas' porque es la preferida de mi madre. También me encantala película 'El diablo viste de Prada'.

