Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado
Marta Salvador Salinas, candidata a fallera mayor de Valencia. Irene Marsilla
Candidata a fallera mayor de Valencia 2026

Marta Salvador Salinas: «Yo he nacido para ser fallera»

Falla Pare Domènech-Pius XIII ·

Es una entusiasta de las Fallas desde que es pequeña. Su acto favorito es la Crida. Tras estudiar el grado de Diseño Industrial se quiere enfocar a la joyería y al mundo de la fiesta que tanto quiere

Rosana Ferrando

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:54

Comenta

Apasionada del baile desde los dos años, y amante del dibujo. Marta no concibe la vida sin movimiento ni creatividad. En su falla es de las que siempre está dispuesta a ayudar: «Si hace falta algo, allí estoy», asegura. Durante su reinado como fallera mayor de su comisión diseñó buena parte de los detalles del ejercicio, demostrando que la implicación y el cariño por su fiesta van de la mano.

–¿Por qué quiere representar a la ciudad de Valencia?

–Soy una persona que puede aportar mucho al mundo fallero. Pienso que transmitiría esa emoción y ese amor que tengo yo por la fiesta a toda Valencia. Soy una persona súper alegre, que está siempre con una sonrisa. Mis amigos dicen que cuando entro a una sala y la ilumino, que hay algo en mí que me rodea que llama la atención, que se desprende esa alegría y esa pasión que tengo por la fiesta.

–Ha estudiado Diseño Industrial. ¿Por dónde le gustaría enfocar su profesión?

–Quiero enfocarlo sobre todo hacia la rama de joyería. Me gustaría aprovechar la posición que me va a dar este año como fallera mayor o como corte, de estar aquí dentro y lucrarme de todo lo que es el mundo de la alfabrería, el cómo se hacen los procesos, los materiales, aprovechar esta posición y poder aprender mucho de ese mundo. A mí los artistas falleros también me apasionan, por lo que me encantaría poder interesarme mucho y aprender cómo se compone una falla.

–¿Tiene alguna pasión?

–Me encanta el baile desde pequeñita. Llevo bailando desde que tengo dos años y espero poder hacerlo de por vida. Por otro lado, también me gusta mucho el dibujo, llevo pintando y haciendo manualidades en casa desde siempre.

Su vivencia tras la dana

El padre de una compañera de baile lo perdió todo en su fábrica tras el paso de la dana. Ella y sus compañeros acudieron al lugar para «mover barro» y ayudar en lo que se podía en ese momento

–¿Qué artistas falleros sigue?

–Me gusta mucho el artista Manuel Algarra.

–¿Qué concierto no se podría perder?

–Me encanta Hans Zimmer. Va a haber un concierto suyo en el Roig Arena y no pude conseguir entradas. Me dio mucha rabia, porque me alucina.

– ¿Cuál es su acto favorito?

–La Crida, siempre digo que la presentación es un acto que recordaré toda la vida, por ponerme la banda, estar con toda mi familia y con toda mi falla. Pero la Crida es ese momento que estás ansiando y esperando con tanta ilusión.

–¿Cuál fue su último viaje?

–Mi último viaje fue a la Riviera Maya. Este año he terminado la carrera, entonces todo el grupo de amigos nos fuimos a México.

–¿Qué le pareció el Roig Arena?

–Es alucinante. Habíamos estado previamente en Fonteta, haciendo el ensayo con los medios, entonces la sensación que te genera es increíble. Además a Valencia le va a traer muchas cosas buenas, va a traer mucha gente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  6. 6 Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros pone en jaque el barranco de la Saleta
  7. 7 La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Marta Salvador Salinas: «Yo he nacido para ser fallera»

Marta Salvador Salinas: «Yo he nacido para ser fallera»