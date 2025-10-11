Marta Mercader Roig: «Besar a la Virgen me emociona mucho. Ella nos cuida»
Falla Alberique-Héroe Romeu ·
Erika Manso
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:49
-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?
-Porque es una fiesta que me ha estado acompañando a lo largo de toda ... mi vida y siento que representar a la ciudad de Valencia y a su gente sería un sueño cumplido para mí.
-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?
-Más que nerviosa me sentía muy emocionada. Lo cierto es que no me esperaba para nada que me eligieran porque todas éramos válidas y nos lo merecíamos.
-¿Cuál es el acto que más disfrutas durante la semana de Fallas?
-Los actos que más disfruto son, por un lado, la exaltación y por otro, la Ofrenda porque los dos son días en los que disfrutas y sientes la verdadera pasión de la Fallas.
-Eres una persona muy devota a la Virgen y te encanta el Besamanos. ¿Por qué motivo?
-Porque besar a la Virgen es algo que me emociona muchísimo. Ella nos cuida siempre, es nuestra madre, así que por eso siempre le quiero dar las gracias.
-Eres muy fan de Covachi. ¿Cuando la conociste te dio algún consejo especial?
-Sí. Hablé con ella y me dijo que sobre todo disfrutara mucho de este momento porque esta experiencia sólo dura un año. También me dijo que disfrutara mucho de la Fallas y que siempre las llevara dentro de mí.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión