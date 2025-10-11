Marta Mercader Roig: «Besar a la Virgen me emociona mucho. Ella nos cuida»

-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?

-Porque es una fiesta que me ha estado acompañando a lo largo de toda ... mi vida y siento que representar a la ciudad de Valencia y a su gente sería un sueño cumplido para mí.

-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Más que nerviosa me sentía muy emocionada. Lo cierto es que no me esperaba para nada que me eligieran porque todas éramos válidas y nos lo merecíamos.

-¿Cuál es el acto que más disfrutas durante la semana de Fallas?

-Los actos que más disfruto son, por un lado, la exaltación y por otro, la Ofrenda porque los dos son días en los que disfrutas y sientes la verdadera pasión de la Fallas.

-Eres una persona muy devota a la Virgen y te encanta el Besamanos. ¿Por qué motivo?

-Porque besar a la Virgen es algo que me emociona muchísimo. Ella nos cuida siempre, es nuestra madre, así que por eso siempre le quiero dar las gracias.

-Eres muy fan de Covachi. ¿Cuando la conociste te dio algún consejo especial?

-Sí. Hablé con ella y me dijo que sobre todo disfrutara mucho de este momento porque esta experiencia sólo dura un año. También me dijo que disfrutara mucho de la Fallas y que siempre las llevara dentro de mí.