Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026 La alcaldesa María José Catalá le ha llamado para informarle que será la máxima representante infantil para las próximas fiestas josefinas

A. Pedroche Lunes, 13 de octubre 2025, 19:34 | Actualizado 20:24h.

Valencia ya conoce a las máximas representates para las Fallas de 2026. Este lunes se ha desvelado quienes son las seleccionadas entre las 26 candidatas para convertirse en fallera mayor y fallera mayor infantil en las próximas fiestas josefinas. La alcaldesa María José Catalá ha sido la encargada de comunicar la decisión mediante la tradicional llamada a las elegidas, que han celebrado muy emocionadas la noticia junto a su familia y comisión.

Marta Mercader Roig, ha sido escogida como fallera mayor infantil de 2025. Pertenece a la falla Alberique-Héroe Romeu, del sector La Roqueta-Arrancapins. Tiene 10 años y estudia quinto de Primaria en el Colegio Jesús-María. Es fallera desde nacimiento. De hecho, posee el Distintiu d'Argent. Su familia tiene tradición fallera. Su madre fue fallera mayor de Joaquín Costa-Burriana en 1997 y, en 1998, fue nombrada Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil de Valencia, la primera de la historia.

Le gusta mucho participar en playbacks, en los concursos de dibujo y en todas las actividades que realiza su falla y su Federación fallas Centro. Su acto favorito, sin duda, es la Ofrenda, ya que lo que más le gusta es acudir a llevarle flores a la Virgen de los Desamparados. Pero también le encanta la Crida y la recogida de premios.

En su tiempo libre le gusta mucho bailar y cantar. Estudia ballet clásico y baile español. También canta en un coro en el que, en alguna ocasión, ha sido solista. Le encanta leer y también viajar con su familia y hacer excursiones por el monte.

Será este martes 14 de octubre, a las 17.45 horas, cuando las escogidas vivan otro de los actos clave de las Fallas: la solemne proclamación de las nuevas falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Una gala que comenzará con la subida por las escaleras, continuará en el interior del hemiciclo del Ayuntamiento y concluirá en el Salón de Cristal con la primera sesión de fotos conjunta como «embajadoras de la ciudad».