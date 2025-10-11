Lola López Morales: «Creo que represento a todos los niños de Valencia»

-¿Porque quieres ser fallera mayor infantil de valencia?

-Me encantaría serlo porque creo que represento a todos los niños de Valencia. Además, yo ... soy muy fallera desde muy pequeña.

-¿Te sentiste nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-No estuve nerviosa porque era un acto super bonito, que sólo se vive una vez en la vida, entonces no lo quise pasar agobiada. Disfruté con todas mis compañeras que me han acompañado estos días. Cuando terminó la ceremonia fui a mi falla a celebrarlo, me recibieron con unas bengalas y con todo decorado.

-Tu indumentaria durante todo tu reinado ha sido confeccionada por tu abuela ¿Te emociona?

-Si, porque cada traje que he llevado está hecho por ella, mi abuela es muy buena indumentarista, fue un orgullo llevar todos mis trajes hechos con su cariño.

-¿Quién te ha transmitido el sentimiento fallero?

-Me lo ha transmitido mi familia en general, mis padres, abuelos, hermanos, pero a mí desde chiquitita me han encantado esta fiesta.

-¿Qué acto sueles disfrutar más durante las fiestas?

-Me gusta la Ofrenda porque le damos nuestras flores a la Virgen. También disfruto mucho de la dansà ya que paso tiempo con todos mis amigos. Además, este año he vivido la dansà muy feliz como fallera mayor infantil, ha sido un regalo.