Alba García-Pardo García: «Me encanta dibujar y la gimnasia»
Falla Ingeniero Manuel Soto-Avenida de Francia ·
Erika Manso
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:46
-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?
-A mí me encantan las Fallas y vivirlas este año como fallera mayor infantil ... de Valencia sería muy bonito y las mejores fiestas.
-¿Cómo celebraste el día de tu elección en el Roig Arena?
-En cuanto pudimos, nos fuimos corriendo a la falla y toda la comisión se puso muy contenta. Me hicieron una sorpresa, me regalaron una tarta y me dieron chuches.
-Tu deseo de comunión fue ser fallera mayor infantil de tu comisión. ¿Cómo reaccionaste cuando lo supiste?
-Al principio yo no lo sabía, fue una sorpresa, pero cuando dijeron mi nombre no me lo podía creer, me puse muy contenta.
-¿Las enaguas hechas por tu abuela son especiales para ti?
- Cuando me nombraron como fallera mayor infantil de mi falla, todavía no tenía enaguas, en ese momento le pedimos a mi abuela que me las hiciera. Ella las cosía en un telar y las continuaba en casa, trabajó mucho para hacerlas y me enamoran.
-¿Qué haces en tu tiempo libre?
-La verdad que cuando tengo tiempo libre disfruto muchísimo dibujando porque me encanta. También practico la gimnasia rítmica. Ya he ido a dos competiciones desde que empecé y en ambas he quedado en segunda posición, con medalla de plata.
