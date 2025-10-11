Jimena Mompó Crespí: «El día de la elección, el corazón me iba a mil»
Falla Costa y Borrás-Agustina de Aragón ·
Erika Manso
Valencia
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:51
-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?
-Me encantaría representar a Valencia y me haría mucha ilusión, sería un sueño hecho ... realidad, pasaría un año inolvidable.
-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?
-Me iba el corazón a mil, me lo notaba hasta con el traje. En ese momento estaba pensando en si saldría o no. Veía complicado salir elegida porque éramos 73 niñas, no me lo esperaba.
-¿Qué acto disfrutas más durante las Fallas?
-Los que más me gustan son la Crida y la Ofrenda. Me encanta ver a las falleras mayores y a su corte subidas en las Torres de Serranos y ver el castillo, eso lo disfruto mucho.
-¿Qué ha sido los más especial de celebrar el 75 aniversario de tu comisión?
-Lo más especial de la celebración fue la semana cultural, porque vimos todos los monumentos que habíamos hecho y también estaba toda la banda con los instrumentos. También había otro sitio con peinetas, aderezos, trajes, fue muy divertido.
-¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?
-Me gustaría mucho estudiar Medicina porque creo que es un trabajo donde ayudas mucho a los demás, y eso me gusta. Aparte de estudiar Medicina, también me gustaría ser odontóloga, porque así arreglo sonrisas o anestesista.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión