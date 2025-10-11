Jimena Mompó Crespí: «El día de la elección, el corazón me iba a mil»

-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?

-Me encantaría representar a Valencia y me haría mucha ilusión, sería un sueño hecho ... realidad, pasaría un año inolvidable.

-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Me iba el corazón a mil, me lo notaba hasta con el traje. En ese momento estaba pensando en si saldría o no. Veía complicado salir elegida porque éramos 73 niñas, no me lo esperaba.

-¿Qué acto disfrutas más durante las Fallas?

-Los que más me gustan son la Crida y la Ofrenda. Me encanta ver a las falleras mayores y a su corte subidas en las Torres de Serranos y ver el castillo, eso lo disfruto mucho.

-¿Qué ha sido los más especial de celebrar el 75 aniversario de tu comisión?

-Lo más especial de la celebración fue la semana cultural, porque vimos todos los monumentos que habíamos hecho y también estaba toda la banda con los instrumentos. También había otro sitio con peinetas, aderezos, trajes, fue muy divertido.

-¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?

-Me gustaría mucho estudiar Medicina porque creo que es un trabajo donde ayudas mucho a los demás, y eso me gusta. Aparte de estudiar Medicina, también me gustaría ser odontóloga, porque así arreglo sonrisas o anestesista.