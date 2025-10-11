Jimena Noguera Camps: «Jugaba a que era fallera mayor infantil»

-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?

-He querido serlo desde que desde pequeña en mi casa siempre decía «mamá nómbrame ... como si fuera la fallera mayor infantil de Valencia». Para mí sería una experiencia muy chula.

-¿Te sentías nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-La verdad es que sí, estaba nerviosa, porque primero, salí escogida la última y, segundo, había dos Jimenas. La verdad es que cuando me nombraron a mí no me lo creí hasta el día siguiente. Y sigo sin creérmelo.

-¿Cuál es el acto que más disfrutas durante las las fiestas?

-El acto que más me gusta es la Crida porque por fin se da comienzo a las Fallas. Me parece muy bonito ver todo el espectáculo que hacen. También me encanta ver cómo las falleras dan su discurso.

-¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?

-De mayor me gustaría mucho ser profesora de Infantil, de niños pequeños, porque me gusta mucho tratar con ellos y la enseñanza en general.

-¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?

-A mí me encanta leer, me gustan mucho los libros de la saga de 'Gerónimo Stilton' porque me parecen muy divertidos. También disfruto mucho jugando con mis gatos. Pintar y dibujar es algo que también hago bastante y me gusta.