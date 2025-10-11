Jimena Noguera Camps: «Jugaba a que era fallera mayor infantil»
Falla Sagunto-San Guillem ·
Erika Manso
Valencia
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:51
-¿Por qué quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?
-He querido serlo desde que desde pequeña en mi casa siempre decía «mamá nómbrame ... como si fuera la fallera mayor infantil de Valencia». Para mí sería una experiencia muy chula.
-¿Te sentías nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?
-La verdad es que sí, estaba nerviosa, porque primero, salí escogida la última y, segundo, había dos Jimenas. La verdad es que cuando me nombraron a mí no me lo creí hasta el día siguiente. Y sigo sin creérmelo.
-¿Cuál es el acto que más disfrutas durante las las fiestas?
-El acto que más me gusta es la Crida porque por fin se da comienzo a las Fallas. Me parece muy bonito ver todo el espectáculo que hacen. También me encanta ver cómo las falleras dan su discurso.
-¿A qué te gustaría dedicarte cuando seas mayor?
-De mayor me gustaría mucho ser profesora de Infantil, de niños pequeños, porque me gusta mucho tratar con ellos y la enseñanza en general.
-¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre?
-A mí me encanta leer, me gustan mucho los libros de la saga de 'Gerónimo Stilton' porque me parecen muy divertidos. También disfruto mucho jugando con mis gatos. Pintar y dibujar es algo que también hago bastante y me gusta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión