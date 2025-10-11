Martina Songel García: «Disfruto mucho de la Ofrenda. Es especial para mí»

-¿Cómo celebraste la noche de tu elección en el Roig Arena?

-La verdad es que yo no me lo esperaba para nada, pero ... en el momento en el que dijeron mi nombre... además la primera de todas, dije: «¡Que soy de la corte! ¡El año que me espera!». Esto ha sido un sueño desde que me apuntaron a la falla. Estoy super contenta.

-¿Cómo vives el día de la Ofrenda?

-Siempre lo vivo con mucha felicidad, me siento super emocionada porque estoy viendo a la Virgen y porque ya lo he vivido como fallera mayor infantil de comisión. Eso fue muy especial para mí.

-¿Qué aficiones tienes?

-Tengo varias aficiones, en mi tiempo libre hago muchas cosas. Me gusta mucho leer, ver películas, hacer los deberes, organizarme el día y jugar con mi hermana.

-¿Cuál es tu acto favorito de fallas?

-Disfruto mucho el día de la Ofrenda porque es un acto muy especial para mí. También me gustó mucho el día de mi presentación, porque me lo pasé muy bien y fue todo genial.

-¿Te gustaría participar en otra fiesta a parte de las Fallas?

-Sí, me encantaría. De momento no he participado en ninguna otra fiesta que no sean las Fallas, pero me haría mucha ilusión participar en las celebraciones de Alicante, tengo mucha curiosidad por ver cómo son y conocer sobre ellas.