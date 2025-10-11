Vega Carmen González De Martos Marín: «Hasta enferma fui a la cabalgata del Ninot»

-¿Qué significaría para ti ser fallera mayor infantil de Valencia?

-Lo cierto es que sería un gran cargo para mi, porque la fallera ... mayor infantil de Valencia tiene que representar a todos los valencianos y ser super amable y paciente con todos.

-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-La verdad es que sí, pensaba que iban a salir mis compañeras y yo no, me sentía muy emocionada por ellas también.

-¿Creías que saldrías candidata?

-Sinceramente, no, porque todas mis compañeras también eran válidas. Me llevo muy con ellas. Por un momento pensé que iban a nombrarlas a ellas y no a mí.

-Te encanta la Cabalgata del Ninot. ¿Has faltado algún año?

-No. De hecho, hubo un año que estaba muy enferma, tenía neumonía y al final acabé yendo con cuatro camisetas térmicas encima porque yo no me lo podía perder, me encanta la Cabalgata del Ninot.

-¿Qué pasó el día que a tu madre se le olvidaron las peinetas?

-Un día mi madre y yo íbamos con muchísima prisa, porque teníamos un acto, y se le olvidaron las peinetas de los lados en casa. Ella no se dio cuenta y le avisó una amiga de que no las llevaba. Al final el jurado no lo notó y no pasó nada, todo acabó bien. La verdad que es una anecdota bastante graciossa y divertida.