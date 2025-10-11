Vega Carmen González De Martos Marín: «Hasta enferma fui a la cabalgata del Ninot»
Falla San Vicente-Periodista Azzati ·
Erika Manso
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:47
-¿Qué significaría para ti ser fallera mayor infantil de Valencia?
-Lo cierto es que sería un gran cargo para mi, porque la fallera ... mayor infantil de Valencia tiene que representar a todos los valencianos y ser super amable y paciente con todos.
-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?
-La verdad es que sí, pensaba que iban a salir mis compañeras y yo no, me sentía muy emocionada por ellas también.
-¿Creías que saldrías candidata?
-Sinceramente, no, porque todas mis compañeras también eran válidas. Me llevo muy con ellas. Por un momento pensé que iban a nombrarlas a ellas y no a mí.
-Te encanta la Cabalgata del Ninot. ¿Has faltado algún año?
-No. De hecho, hubo un año que estaba muy enferma, tenía neumonía y al final acabé yendo con cuatro camisetas térmicas encima porque yo no me lo podía perder, me encanta la Cabalgata del Ninot.
-¿Qué pasó el día que a tu madre se le olvidaron las peinetas?
-Un día mi madre y yo íbamos con muchísima prisa, porque teníamos un acto, y se le olvidaron las peinetas de los lados en casa. Ella no se dio cuenta y le avisó una amiga de que no las llevaba. Al final el jurado no lo notó y no pasó nada, todo acabó bien. La verdad que es una anecdota bastante graciossa y divertida.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión