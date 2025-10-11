Daniella Borrego Pons: «De pequeña siempre quise ser cirujana»

-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Lo cierto es que no. En el momento de la elección no ... estaba con muchos nervios, pero sí que notaba muchas cosquillas en la barriga. Sinceramente, no esperaba ser elegida entre las 73 candidatas porque todas somos muy válidas. Fue un día increíble.

-¿Cuál es el acto que más disfrutas durante las fiestas?

-Hay dos que me gustan mucho, por un lado, la exaltación, porque en ese acto recibí mi primera banda de fallera mayor infantil y, por otro, la plantà. Porque es uno de los actos con el que comienzan las Fallas.

-¿Qué sueles hacer durante tu tiempo libre tiempo libre?

-Durante mis ratos libres hago varias cosas, disfruto jugando al tenis y lo hago desde que tengo seis años. También me gusta mucho leer libros y estudiar, pero sobre todo lo que más me gusta hacer es bajar a la falla.

-¿Ya sabes a qué quieres dedicarte de mayor?

-Sí. Desde que soy pequeña siempre he querido estudiar la carrera de Medicina porque me encanta, pero ahora que me he hecho más mayor me gustaría ser cirujana plástica en el futuro.

-¿Te gustaría participar en otras festividades?

-Lo haría sin dudarlo, me gustaría mucho participar y formar parte en otras fiestas porque yo soy muy fiestera y seguro que me lo pasaría genial.