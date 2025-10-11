Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La candidata infantil Daniella Borrego Pons. Irene Marsilla
Candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2026

Daniella Borrego Pons: «De pequeña siempre quise ser cirujana»

Falla Plaza del Negrito ·

Erika Manso

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:49

Comenta

-¿Estabas nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Lo cierto es que no. En el momento de la elección no ... estaba con muchos nervios, pero sí que notaba muchas cosquillas en la barriga. Sinceramente, no esperaba ser elegida entre las 73 candidatas porque todas somos muy válidas. Fue un día increíble.

