Aitana Ramírez Espinosa: «Quiero estudiar Medicina, como mi padre»

-¿Quieres ser fallera mayor infantil de Valencia?

-Sí, para mi sería un sueño porque desde pequeñita que descubrí el mundo de las Fallas ... me enamoraron. También me encantaría porque me apasionan las Fallas y me haría muy feliz estar ahí y representar a todos los valencianos.

-¿Creías que saldrías como candidata el día de tu elección en el Roig Arena?

-Yo no me lo esperaba para nada. Sinceramente pensaba que saldrían otras amigas mías, pero no yo, así que cuando dijeron mi nombre, no me lo creí.

-¿Cuál es tu acto favorito?

-Mi acto favorito es la Crida porque se hace en un monumento muy importante de Valencia y ese día se da comienzo a las Fallas y me da muchísima felicidad.

-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

-Me gusta mucho ir a mi Conservatorio, porque yo toco la trompeta allí y me encanta pasar tiempo con mis compañeras. También disfruto mucho en mi falla. Los viernes son mis días favoritos de la semana, ya que ceno con mis amigas y eso me alegra mucho los días.

-¿Qué quieres ser de mayor?

-Quiero estudiar Medicina, como mi padre, porque desde pequeñita siempre he visto como él ayudaba a la gente que estaba malita, así que yo también quiero poder ayudar a los demás.