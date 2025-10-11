Olga Garriga Viciedo: «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»

-¿Te sentías nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Si, estaba nerviosa, pero a la vez me sentía muy contenta ... porque ya había disfrutado de unos 15 días muy bonitos con todas mis compañeras. Al final siempre tienes un poquito de nervios. No me esperaba salir como candidata, éramos 73 las que ya pudimos llegar al Roig Arena, de modo que llegar a ser de las 13 afortunadas era muy difícil de imaginar.

-¿Qué acto disfrutas más durante las fallas?

- La Ofrenda, porque le entregas tu ramo de flores a la Virgen y es algo muy esperado por todos los valencianos y valencianas. Por otro lado, la proclamación también la disfruto mucho.

-¿Tienes tradición fallera?

- Si, la verdad es que mi familia es muy fallera desde siempre. Mi padre fue presidente infantil y siempre ha sido de la falla a la que pertenecemos todos. También tengo primas que han sido falleras mayores infantiles de la comisión.

-Una de las telas de tu vestido se estropeó por la dana.

- Una parte de la tela de mi vestido se me estropeó porque la indumentarista que me lo confeccionó fue afectada por la dana. Dentro de lo que cabe lo pudimos recuperar.

-¿Qué te gustaría ser cuando seas mayor?

-Me encantaría ser Psicóloga o profesora de niños pequeños.