Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olga Garriga Viciedo, candidata a fallera mayor infantil de Valencia. Irene Marsilla
Candidata a fallera mayor infantil de Valencia 2026

Olga Garriga Viciedo: «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»

Falla Justo Vilar-Mercado del Cabañal ·

Erika Manso

Valencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:52

Comenta

-¿Te sentías nerviosa el día de tu elección en el Roig Arena?

-Si, estaba nerviosa, pero a la vez me sentía muy contenta ... porque ya había disfrutado de unos 15 días muy bonitos con todas mis compañeras. Al final siempre tienes un poquito de nervios. No me esperaba salir como candidata, éramos 73 las que ya pudimos llegar al Roig Arena, de modo que llegar a ser de las 13 afortunadas era muy difícil de imaginar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de un árbol de gran tamaño en el centro de Valencia obliga a cortar la calle Pintor Sorolla
  2. 2

    El infierno del hostal clandestino de Mestalla: «Nuestra propia calle nos daba miedo»
  3. 3 Cinco detenidos por el intento de asesinato a tiros de un empresario chino en Alfafar
  4. 4

    «Vinimos huyendo del agua de la dana y, más que una casa, hemos comprado una piscina»
  5. 5 Cae una roca de 5.000 kilos en Sot de Chera
  6. 6 Investigan un vertido en el barranco de Chiva en plena alerta por lluvias
  7. 7 El temporal deja durante la noche más de 160 litros en Castellón y mantiene la alerta roja en Alicante
  8. 8 Un accidente y la avería de un camión en el by-pass provocan dos cortes de carril y varios kilómetros de retenciones
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10 Lluvias torrenciales sobre La Safor: dónde y cuánto ha caído más, de Barx a Oliva, Gandia o Miramar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Olga Garriga Viciedo: «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»

Olga Garriga Viciedo: «La dana afectó a la tela de mi vestido, se recuperó»