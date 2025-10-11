Claudia De Los Ángeles Díaz Benito: «De mayor quiero ser peluquera. Me encanta crear»
Falla Plaza San Bult ·
Erika Manso
Sábado, 11 de octubre 2025, 00:50
¿Qué significaría para ti ser fallera mayor infantil de Valencia este año?
-Sería algo grande, importante porque soy una niña que disfruta muchísimo ... de las Fallas. Me encantan y lo paso superbién con mis amigos y familia.
-¿Ya sabes a qué te quieres dedicar cuando seas mayor?
-Me gustaría estudiar Peluquería, así podría ayudar a mi tía y a mi madre a peinar de fallera, me encanta hacer peinados y crear cosas nuevas.
-La confección de la mayoría de tus trajes llevan la firma de tu familia ¿Qué es lo que más te gusta de ello?
-Siento que es muy bonito. De hecho, el traje que llevé el día de mi elección en el Roig Arena me lo hicieron mi madre y mi tía, fue super especial para mí.
-Eres muy fallera. ¿De dónde viene tu pasión por esta fiesta?
-La verdad es que desde que soy muy pequeña me han encantado las Fallas. Mi madre siempre ha estado ahí, conmigo, acompañándome a tirar petardos. Mi familia me ha transmitido a lo largo de los años el sentimiento fallero.
-¿Cómo celebraste el día de tu elección en el Roig Arena?
-En cuanto terminó la ceremonia ese día lo celebré junto con mi familia y mis amigos yendo todos a nuestra falla. Me prepararon una sorpresa, cuando llegué tiraron una traca y fue todo muy bonito.
