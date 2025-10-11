Nuria Miñana Llópis: «Hicimos una mini falla en casa en el año 2020»
-¿Qué es lo que más te gustaría de ser fallera mayor infantil de Valencia?
-Lo que más me gustaría es acudir a actos ... como la Crida, que da comienzo a las Fallas. Me encantaría estar junto a las Torres de Serranos, aunque sé que impone bastante.
-¿Qué te gusta hacer durante tu tiempo libre?
-Hago gimnasia rítmica y también me gusta mucho bailar, todo lo que tenga que ver con el arte me interesa mucho, la verdad.
-¿Por qué viviste las Fallas de 2020 de manera más especial?
-Estábamos encerrados y en mi casa, al ser tan falleros, hicimos una 'mini falla', con los materiales que teníamos, la creamos nosotros con elementos, como por ejemplo, corcho y cartulinas. Después la montamos en mi terraza y simulamos el acto de la cremà. También aprovechamos e hicimos una ofrenda improvisada.
-¿Esperabas ser una de las elegidas?
-Sinceramente, no me lo esperaba para nada. Sí que me veía válida, pero como somos tantas chicas, no me lo podía creer. Cuando dijeron mi nombre, me puse muy feliz.
-Has comentado que te gusta y practicas la gimnasia rítmica, ¿Has ganado alguna competición?
-Sí, lo cierto es que en el mes de junio del año pasado gané un primer puesto de Valencia, Castellón y Alicante, en conjunto. Me hizo mucha ilusión poder conseguirlo.
