Nuria Miñana Llópis: «Hicimos una mini falla en casa en el año 2020»

-¿Qué es lo que más te gustaría de ser fallera mayor infantil de Valencia?

-Lo que más me gustaría es acudir a actos ... como la Crida, que da comienzo a las Fallas. Me encantaría estar junto a las Torres de Serranos, aunque sé que impone bastante.

-¿Qué te gusta hacer durante tu tiempo libre?

-Hago gimnasia rítmica y también me gusta mucho bailar, todo lo que tenga que ver con el arte me interesa mucho, la verdad.

-¿Por qué viviste las Fallas de 2020 de manera más especial?

-Estábamos encerrados y en mi casa, al ser tan falleros, hicimos una 'mini falla', con los materiales que teníamos, la creamos nosotros con elementos, como por ejemplo, corcho y cartulinas. Después la montamos en mi terraza y simulamos el acto de la cremà. También aprovechamos e hicimos una ofrenda improvisada.

-¿Esperabas ser una de las elegidas?

-Sinceramente, no me lo esperaba para nada. Sí que me veía válida, pero como somos tantas chicas, no me lo podía creer. Cuando dijeron mi nombre, me puse muy feliz.

-Has comentado que te gusta y practicas la gimnasia rítmica, ¿Has ganado alguna competición?

-Sí, lo cierto es que en el mes de junio del año pasado gané un primer puesto de Valencia, Castellón y Alicante, en conjunto. Me hizo mucha ilusión poder conseguirlo.