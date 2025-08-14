Valencia CF - Real Sociedad: a qué hora juega y cómo ver por TV los primeros minutos de Danjuma Los de Carlos Corberán arranca una nueva temporada con ganas de mirar hacia arriba en la clasificación

Mario Lahoz Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 18:28

El Valencia CF comienza una nueva temporada con algo más de ilusión que las anteriores. El conjunto dirigido por Carlos Corberán recibe a la Real Sociedad con el objetivo de continuar con los buenos resultados cosechados en la segunda mitad de la pasada campaña que le srivieron para mantener la categoría.

La llegada de Ron Gourlay como CEO de fútbol ha provocado que las últimas semanas sean movidas en lo que al mercado se refiere. El técnico de Cheste cuenta con seis caras nuevas, todas en consenso con el propio Corberán, entre las que destaca Arnaut Danjuma, el futbolista que puede marcar las diferencias en el equipo blanquinegro esta temporada.

Además, las renovaciones de César Tárrega y Javi Guerra, junto a la de Diego López con el que faltan unos flecos por resolver, indican que el Valencia apuesta por los jóvenes como la piedra angular de este proyecto. Esto sumado al regreso de la Curva Nord a la grada de animación de Mestalla supone un aliciente distinto al de las últimas seis temporadas.

Enfrente estará una Real Sociedad totalmente diferente a la pasada campaña que desconoce si podrá convocar a sus nuevos fichajes, Caleta Car y Gonçalo Guedes, ya que no dispone de más licencias federativas. El equipo dirigido por Sergio Francisco tendrá que deshacerse de varios futbolistas si quiere contar con sus nuevas incorporaciones en Mestalla.

Horario y dónde ver el partido por TV

El choque entre el Valencia CF y la Real Sociedad se disputa este sábado 16 de agosto a las 21:30 horas de la noche en el Camp de Mestalla, y se podrá ver por televisión a través de Movistar + La Liga TV. También puedes seguir el minuto a minuto y la crónica a través de la web de LAS PROVINCIAS.

El resto de la jornada 1

Girona - Rayo Vallecano (Viernes 15. 19:00h)

Villarreal CF - Real Oviedo (Viernes 15. 21:30h)

Mallorca - FC Barcelona (Sábado 16. 19:30h)

Alavés - Levante UD (Sábado 16. 21:30h)

Celta de Vigo - Getafe (Domingo 17. 17:00h)

Athletic Club - Sevilla (Domingo 17. 19:30h)

Espanyol - Atlético de Madrid (Domingo 17. 21:00h)

Elche CF - Real Betis (Lunes 18. 21:00h)

Real Madrid - Osasuna (Martes 19. 21:00h)