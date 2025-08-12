El Valencia cierra la renovación de Diego López

La renovación de Diego López está cerrada. Todas las piezas encajan por fin en el engranaje del Valencia. El canterano valencianista, con el que ... el club llevaba meses gestando el nuevo contrato, seguirá varias temporadas más, con un considerable aumento de salario y validando su cartel de estrella dentro de la plantilla. Un acuerdo que supone un broche en la fase de renovaciones para el nuevo CEO del club, Ron Gourlay.

El ejecutivo escocés se personó en la ciudad el 8 de julio, 40 días después de su nombramiento. El día siguiente se reunió por primera vez con Gelu Rodríguez, representante de Diego López. En todo este tiempo Gourlay no ha hecho declaraciones. Sí las hará este miércoles, 13 de agosto, para presentarse y explicar el proyecto. El 'timing' perfecto, tras contentar a buena parte de la afición con la oleada de fichajes y las renovaciones de Javi Guerra, César Tárrega y, ahora, Diego López.

Aún no es oficial, pero ya hay acuerdo entre futbolista y club para la renovación del habilidoso extremo asturiano. Pese a la demora, era una operación destinada a cerrarse. El jugador, que ha encontrado en Mestalla su hogar, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de quedarse y seguir vistiendo la blanquinegra.

Hasta ahora Diego López era de los peor pagados de la plantilla. Pero su gran rendimiento la temporada pasada y el peso que tiene dentro del esquema de Carlos Corberán lo han convertido en un jugador de mucho valor dentro del mercado. Por ello, las negociaciones de estos últimos meses han sido un tira y afloja entre el club y el futbolista para negociar un nuevo contrato en el que el sueldo hiciera justicia a su rendimiento.

Gelu Rodríguez, en los instantes previos a citarse por vez primera con Ron Gourlay, señaló: «La idea es alargar el compromiso y sobre eso vamos a trabajar». Sin embargo, al menos en ese primer momento, no se mostró satisfecho por el ritmo que llevaban las negociaciones: «Los tiempos de los clubes a veces no son los que querríamos los agentes o jugadores, pero se respeta. No dudamos del interés del club». Además, confirmó ya ahí que Diego López solo deseaba estar en el Valencia: «No hemos querido avanzar con otras ofertas porque la prioridad del jugador es estar aquí».

El propio Diego López, al ser preguntado por si quería seguir defendiendo el escudo del Valencia, hace ya más de un mes, afirmó con rotundidad: «obvio, claro hombre». Ahora, tanto el jugador como el club pueden respirar aliviados y centrarse en la materia deportiva. El acuerdo de renovación será oficial en las próximas horas. Diego López, de 23 años, seguirá siendo valencianista.