Diego López: «Es obvio que quiero seguir en el Valencia»

Los cuatro valencianistas que disputaron el Europeo sub-21 este verano con la selección española, que llegó a cuartos de final de la competición, ya ... están de vuelta en Paterna y a las órdenes de Carlos Corberán. César Tárrega, Diego López, Javi Guerra y Christian Mosquera han pasado las pruebas médicas pertinentes para el inicio de la pretemporada y ya han completado la primera sesión de entrenamientos tras su vuelta a la actividad. Además, vuelven en una semana clave porque el futuro de alguno de ellos está todavía en el aire, ya que el nuevo CEO del Valencia, Ron Gourlay, mantuvo este jueves pasado varias reuniones con tres de los agentes de los cuatro futbolistas para abordar el tema de sus renovaciones o, quién sabe, de una posible salida.

Este viernes al mediodía, tras terminar esta primera sesión de entrenamiento, el primero en salir y atender a los micrófonos ha sido César Tárrega, que, preguntado por si tenía novedades tras las reuniones de ayer entre su representante y Gourlay, ha dicho: «Muy bien, estoy contento». Además, como ya señaló en la mañana del jueves Fede Marco, Tárrega, preguntado sobre si quiere seguir en el Valencia, ha contestado: «Sí, por supuesto». Llega tras las vacaciones y después de disputar el Europeo sub-21 con la selección española y afirmaba que todo ha sido genial desde la vuelta, terminando con un «vamos a ello».

Dos caras mostró el agente de César Tárrega en la mañana del jueves pasado. Una antes de entrar a la reunión con Gourlay y otra después de salir. La primera, un poco más optimista, apuntaba: «Tengo ganas de conocer a Ron y desearle lo mejor. Es una reunión para conocernos y sentar bases», afirmaba el representante del central. Además, ya ha sido objeto de deseo esta temporada por algunos clubes italianos, como el Bolonia, que se lanzó de cabeza a hacerse con los servicios del futbolista de Aldaia presentando una oferta de 10 millones de euros, pero el Valencia la rechazó de inmediato porque lo consideró pieza clave del proyecto. Algo que también manifestaba su agente en su llegada a las oficinas de Mestalla y que Tárrega ha confirmado en su salida del entrenamiento del viernes: «Nadie duda del valencianismo de César, él está fenomenal. Lleva dos años muy buenos, está en continuo crecimiento y está muy comprometido. Tiene que seguir así». «Es un jugador joven y con mucho potencial; lógicamente es interesante para muchos clubes», señalaba.

Sin embargo, esa cara tan optimista y positiva se tornó un poco menos exultante a la salida, donde apuntó que todavía no era momento de hablar de dinero, dejando entrever que la renovación de Tárrega podría tardar todavía un tiempo: «No hay prisa para hablar de dinero. En nuestro caso, la razón de la reunión no era esa. Hemos hablado de proyecto y pasos a seguir. Me parece que eso es previo al dinero». Pese a eso, le gustó la actitud predispuesta del escocés y sus ganas de apostar por lo que se hace en Paterna: «Gourlay quiere apostar por el desarrollo del talento de la casa. Hoy en día todos los clubes tienen que sobrevivir; ahí tenemos el ejemplo del Barcelona. No hay por qué buscar fuera lo que tienes en casa».

Ampliar Cesar Tárrega atiende a los medios en Paterna. PABLO LARA

El nuevo contrato de César Tárrega aún tardará en llegar: «No hay prisa para hablar de dinero. En nuestro caso, la razón de la reunión no era esa». También manifestó el deseo del Valencia de alargar el contrato del central: «El club quiere a César, está encantado con él». De igual manera, quiso transmitir paciencia y emplazó al diálogo con la entidad para la renovación: «Hemos hablado de la idea general. Estamos tranquilos porque la situación contractual de los jugadores no nos lleva a ninguna urgencia».

El siguiente en salir ha sido Diego López. El asturiano ya ha manifestado en diversas ocasiones que su único deseo es, única y exclusivamente, estar en el Valencia. Preguntado por esto mismo a la salida, el extremo blanquinegro ha contestado con un «obvio, claro hombre», que desea permanecer en el club. Por el momento, la relación que parece haber sido más fructífera y en la que ambas partes acercaron posturas para llegar a un acuerdo de renovación fue la de Gelu Rodríguez, agente de Diego López. El Valencia tiene muy avanzada su renovación y las palabras del agente reforzaban ese camino: «La idea es alargar el compromiso y sobre eso vamos a trabajar», explicaba. También apuntaba en la mañana de este jueves pasado que, a veces, los tiempos en los que se mueven los clubes hacen impacientar a las partes: «Los tiempos de los clubes a veces no son los que querríamos los agentes o jugadores, pero se respeta. No hay queja ni dudamos del interés del club». Además, señalaba que el deseo de Diego López solo está en el Valencia: «No hemos querido avanzar porque la prioridad del jugador es estar aquí».

El nuevo contrato de César Tárrega aún tardará en llegar: «No hay prisa para hablar de dinero. En nuestro caso, la razón de la reunión no era esa». También manifestó el deseo del Valencia de alargar el contrato del central: «El club quiere a César, está encantado con él». De igual manera, quiso transmitir paciencia y emplazó al diálogo con la entidad para la renovación: «Hemos hablado de la idea general. Estamos tranquilos porque la situación contractual de los jugadores no nos lleva a ninguna urgencia».

Javi Guerra, el reto de Gourlay

La patata caliente que tendrá que manejar de aquí en adelante Ron Gourlay es la situación de Javi Guerra. El Valencia quiere renovar al jugador, el de Gilet quiere quedarse y así lo ha declarado públicamente más de una vez: «Siempre he dicho que voy a ir de la mano del club y que mi deseo es estar en el Valencia, y espero que siga así». ¿El problema? Llegar a un acuerdo con respecto a su salario en el club. El ofrecimiento de los taronja podría estar en torno a los tres millones de euros, algo que podría no contentar al entorno del centrocampista, ya que ha sido uno de los pilares del equipo esta pasada campaña y los grandes de Europa sueñan con él. De hecho, desde Mestalla se rechazó una oferta del Milán de unos 20 millones de euros. En la mañana del viernes, el futbolista ha decidido quedarse en la Ciudad Deportiva de Paterna y no salir a dar declaraciones.

Prueba de que la situación del internacional español se va a tener que manejar con especial cautela y tacto es que su representante, Javi Garrido, junto al padre del futbolista, entraron directos al garaje de las oficinas del club sin articular palabra ni a la entrada ni a la salida. La tensión se corta con un cuchillo en torno a la situación de Javi Guerra. El Valencia posee el 70 % de los derechos del jugador, ya que el Villarreal todavía conserva el 30 %. El de Gilet arrastra un contrato que no está acorde a la coyuntura actual y el Valencia quiere darle un empujón en ese sentido. Hoy por hoy, Gayà es el futbolista mejor pagado de la plantilla blanquinegra, pero es poco probable que al internacional sub-21 se le iguale en emolumentos al capitán de primeras. El futbolista, con una cláusula de cien millones de euros, tiene en estos momentos una posición de fuerza precisamente por las llamadas que ha recibido Garrido.

Más difícil por no decir imposible la situación de Christian Mosquera, que ya le comunicó al club que su deseo es salir. En la salida de los entrenamientos de este viernes al mediodía, el futbolista aprovechó un momento donde Dani Raba estaba firmando autógrafos y evitó parar ante los medios de comunicación.