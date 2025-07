El Valencia quiere blindar a Javi Guerra

Juan Carlos Valldecabres Valencia Jueves, 10 de julio 2025, 19:21 Comenta Compartir

El Valencia CF no sólo no quiere vender a Javi Guerra sino que tiene la intención de convertir al de Gilet en el eje ... principal sobre el que pueda pivotar el futuro deportivo. Esa en todo caso es la intención, la teoría, porque la práctica, y más si se mezcla en el asunto a Meriton, en ocasiones suele resultar más bien todo lo contrario. Javi Guerra es hoy por hoy el futbolista con más proyección de este Valencia, que no sólo ha atraído el interés del Milan, sino el de otros clubes que, conocedores del potencial del internacional y sabiendo su situación contractual (termina en 2027), siguen atentos a todos los movimientos que en torno a él se han producido y se van a producir en las próximas semanas.

El primer gran examen -por triplicado-de Ron Gourlay como CEO de fútbol del Valencia se puede decir que terminó, en líneas generales, con un balance más positivo que negativo. Realmente no se cerró ninguno de los tres frentes abiertos que tenía el ejecutivo escocés en su agenda (Javi Guerra, César Tárrega y Diego López), pero el talante con el que salieron dos de los tres agentes convocados permite ya avanzar que el Valencia conseguirá ampliar el contrato tanto de Tárrega como el de Diego López. Lo de Javi Guerra es en todo caso una cuestión más peliaguda que va a exigir que tanto club como Gourlay expriman números y habilidades. Sin declaraciones de Garrido La apretada mañana en la sede del club la inauguró precisamente Javi Garrido. El exjugador y agente de Javi Guerra fue, curiosamente, el primero de todos en inaugurar este carrusel de reuniones que propuso Gourlay en su primera semana de trabajo presencial. A diferencia de los que le sucedieron, Garrido -acompañado del padre del futbolista- entró con su propio automóvil directo al garaje del edificio. En la puerta ya montaban guardia desde primer hora un nutrido grupo de periodistas y cámaras. Garrido no quiso hacer declaraciones. Ni al entrar ni al salir, una postura que puede ser un claro reflejo de la situación de tensión que se puede dar en torno al futbolista. Después de algo menos de hora y media, Garrido abandonaba la sede. Gesto serio y silencio absoluto. Hay mucha tela que cortar todavía. Arriba, Gourlay, Javier Solís y Miguel Ángel Corona trataron de exponerle las intenciones del Valencia de retener al futbolista. Por eso, al fin y al cabo, se rechazó el reciente intento del Milan y esos 20 millones de euros entre fijo y variables que había surgido. El Valencia, de este jugador, se lleva el 70% porque el Villarreal todavía conserva el 30% de sus derechos. La gran venta del verano parece que por ahora no se va a producir. La incógnita es saber cómo acabará esta historia. Noticia relacionada El Valencia hace oficial el traspaso de Yarek al PSV Eindhoven Es ahora el Valencia el que tiene que mover ficha y hacerle llegar a Javi Garrido por escrito y en las próximas fechas cuáles son las nuevas cifras del contrato, en cuanto a salario y años. «Siempre he dicho que voy a ir de la mano del club y que mi deseo es estar en el Valencia y espero que siga así», fue el último pronunciamiento que hizo Javi Guerra sobre su situación personal. El de Gilet arrastra un contrato que no está acorde a la coyuntura actual. Y el Valencia quiere darle un empujón en ese sentido. Hoy por hoy, es Gayà el futbolista mejor pagado de la plantilla blanquinegra, pero es poco probable que al internacional sub-21 se le iguale en emolumentos al capitán de primeras. En torno a los tres millones de euros brutos podría ser el ofrecimiento del club. El futbolista, con una cláusula de cien millones de euros, tiene en estos momentos una posición de fuerza precisamente por las llamadas que ha recibido Garrido. Marco, predisposición total Poco faltó para que la salida de las oficinas de Garrido coincidiera con la llegada de Fede Marco, el hombre que dirige la oficina de representación de César Tárrega. El caso del central está menos cuesta arriba que el de Javi Guerra. Las palabras de Marco, tanto al entrar como al salir, refuerzan la teoría de que con el de Aldaia no va a haber ningún inconveniente que rompa el futuro acuerdo. El Valencia rechazó una propuesta del Bolonia de 10 millones y es una muestra de la confianza que hay en el defensa, una pieza indiscutible para Corberán. «Tengo ganas de conocer a Ron y desearle lo mejor, es una reunión para conocernos y de sentar bases», afirmaba el agente valenciano. Para que no quedaran dudas, las palabras de Fede Marco refuerzan el interés de Tárrega en alcanzar pronto un acuerdo. «Nadie duda del valencianismo de César, él está fenomenal. Lleva dos años muy buenos, está en continuo crecimiento y está muy comprometido. Tiene que seguir así». «Es un jugador joven y con mucho potencial, lógicamente es interesante para muchos clubes», añadía en referencia a la propuesta que llegó, entre otros, del Bolonia. Al mismo tiempo quiso dar tranquilidad y normalidad a la situación del central. «Él es el mismo y nosotros también. Somos los mismos, somos de aquí». Una hora después, tras la reunión con los directivos valencianistas, la versión del representantes difería bien poco. «No hemos hablado de dinero, sino de proyecto y pasos a seguir. Me parece que eso es previo al dinero». La conversación le dejó satisfecho: «Gourley quiere apostar por el desarrollo del talento de la casa. Hoy en día todos los clubes tienen que sobrevivir, ahí tenemos el ejemplo del Barcelona. No hay por qué buscar fuera lo que tienes en casa». El nuevo contrato de César Tárrega aún tardará en llegar: «No hay prisa para hablar de dinero. En nuestro caso la razón de la reunión no era esa». Manifestó el deseo del Valencia de alargar el contrato del central: «El club quiere a César, está encantado con él». De igual manera, quiso transmitir paciencia y emplazó al diálogo con la entidad para la renovación: «Hemos hablado de la idea general. Estamos tranquilos porque la situación contractual de los jugadores no nos lleva a ninguna urgencia». Por último, al ser preguntado sobre el proyecto de este Valencia, ahora de la mano de Ron Gourlay, se mostró optimista y satisfecho: «Hay una idea clara. Estamos contentos y creemos que es la línea correcta». Gelu y un acuerdo cantado Una hora después fue el turno de Gelu Rodríguez, representante de Diego López. El Valencia tiene muy avanzada su renovación y las palabras del agente refuerzan ese camino: «La idea es alargar el compromiso y sobre eso vamos a trabajar», explicaba. Precisamente, Rodríguez también representa los intereses de Sergi Canós, que no contaba para Corberán la temporada pasada: «El año de Sergi no salió como esperábamos, vamos a ver qué es lo mejor para ambas partes. De momento no nos han dicho nada. Esperaremos a ver cómo llega, cómo se siente y qué 'feeling' tiene. A él le gustaría cumplir el contrato». En lo referente a Diego López, manifestó su incomodidad por la tardanza del club en negociar el nuevo acuerdo: «Los tiempos de los clubes a veces no son los que querríamos los agentes o jugadores, pero se respeta. No hay queja ni dudamos del interés del club». Además, confirmó el deseo de otros equipos: «No hemos querido avanzar porque la prioridad del jugador es estar aquí».

