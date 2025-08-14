Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
El Levante cierra la pretemporada con victoria ante el Auxerre. Levante UD

El Levante UD - Alavés se podrá ver en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis

Los granotas visitan Mendizorroza para conseguir los tres primeros puntos de la temporada

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:24

La Liga EASPORTS inicia una nueva temporada este fin de semana. El conjunto entrenado por Julián Calero comienza su nueva andadura en Primera División como visitante ante el Deportivo Alavés. Un encuentro más que especial ya que el conjunto vitoriano fue quien privó al Levante UD de regresar a la élite del fútbol español en la primera temporada tras su descenso.

Como en temporadas anteriores, Movistar Plus+ y Orange TV son las únicas opciones disponibles para ver todos los partidos de la jornada integramente. DAZN, por su parte, volverá a emitir cinco partidos por jornada en 35 de las 38 que conforman La Liga.

Por otro lado, los amantes del fútbol podrán disfrutar de un partido en abierto por jornada. En las últimas temporadas la cadena que tenía estos derechos era GOL Play pero, tras su salida de la TDT, la emisión de este encuentro cambia de manos.

La Liga ha adjudicado a DAZN el lote 4 que incluye dicho partido en abierto para las temporadas 2025/2026 y 2026/2027. A partir de ahora, por tanto, no se podrá ver ningún partido a través de la TDT, sino que la emisión se hará a través de la plataforma, ya sea en su web o en la app que puedes descargar en todos los dispositivos, incluyendo las Smart TV.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD se enfrenta al Deportivo Alavés en la primera jornada de La Liga EASPORTS este sábado 16 de agosto a las 21:30 horas. El choque se disputará en Vitoria en el Estadio de Mendizorroza.

Puedes seguir el partido gratis y en abierto a través de la aplicación de DAZN sin necesidad de suscribirse a ningun plan. También puedes seguir el partido en directo a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver este partido gratuito cada jornada, no es necesario suscribirse a ningún plan de pago de DAZN. La plataforma cuenta desde hace tiempo con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, programas semanales y documentales de la variedad de deportes que ofrecen. Para acceder a estos contenidos, basta con crear una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

