Manu Sánchez, jugador del Levante UD. Marcos Sánchez

Manu Sánchez: «El Levante es un club histórico de Primera y eso pesa a la hora de fichar por ellos»

El lateral izquierdo, que llega procedente del Celta de Vigo en forma de cesión con opción de compra, recalca que el objetivo primordial es la permanencia | «Me gustaría hacer un buen año en cuanto a asistencias», menciona

Marcos Sánchez

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:47

Manu Sánchez (Madrid, 24 de agosto de 2000) ha sido uno de los refuerzos del Levante para esta temporada en la tan ansiada vuelta a ... la élite del fútbol español tras cuatro años sumidos en el pozo de Segunda. El lateral izquierdo, que llegó procedente del Celta de Vigo en forma de cesión con una opción de compra, afronta este nuevo reto con energía e intentando buscar su mejor versión.

