Manu Sánchez: «El Levante es un club histórico de Primera y eso pesa a la hora de fichar por ellos»

Manu Sánchez (Madrid, 24 de agosto de 2000) ha sido uno de los refuerzos del Levante para esta temporada en la tan ansiada vuelta a ... la élite del fútbol español tras cuatro años sumidos en el pozo de Segunda. El lateral izquierdo, que llegó procedente del Celta de Vigo en forma de cesión con una opción de compra, afronta este nuevo reto con energía e intentando buscar su mejor versión.

Ahora, en esta entrevista en exclusiva para LAS PROVINCIAS, el futbolista de 24 años repasa cómo han sido estas dos semanas desde su llegada al Levante, cuál es el objetivo que tienen que marcarse los granotas para esta temporada o su relación con antiguos compañeros tras aterrizar en Orriols.

-Dos primeras semanas aquí, nuevo equipo, nueva ciudad, ¿Cómo está llevando el proceso de adaptación?

-Bastante bien. Ya estoy acostumbrado un poco a los cambios, a estar cambiando de club y, al final, es una cosa en la que te adaptas bastante rápido y, luego, si los compañeros te lo hacen más fácil, pues, obviamente, eso ayuda bastante a la adaptación.

-Ha fichado por el Levante, pero equipos como el Elche y el Espanyol estuvieron interesados en usted. ¿Qué le hizo decantarse para venir aquí?

-Lo que también influyó para fichar por el Levante fue cuando hablé con Calero, con el propio club, y todo lo que me transmitieron para que llegase aquí. Noté sus ganas de trabajar, de hacer un buen año en Primera División. Fue una mezcla de todo lo que te he contado. Además, el Levante, aunque haya estado estos últimos años en Segunda, sigue siendo un club histórico de Primera, que siempre ha dejado buenas temporadas y eso acaba pesando. Me parece un buen destino para poder seguir desarrollándome como jugador.

-Ha mencionado que antes de fichar por el Levante habló con Calero. ¿Qué le dijo para convencerle y venir aquí?

-Me explicó un poco su idea de juego, cómo era el equipo. Me contó el día a día que hacen aquí y todos los compañeros que había. Esto hizo que fuese bastante fácil y simple, y se terminase dando muy rápido. Por suerte, pude llegar aquí pronto para estar disponible lo antes posible.

-Calero es una persona pasional, que transmite mucho a sus jugadores. ¿Cómo le han ido los entrenamientos con él?

-Bastante bien. Desde el primer día todo ha ido rodado, tanto con el cuerpo técnico como con mis compañeros. Es verdad que Calero es muy pasional, como has mencionado tú, y eso se termina reflejando en las charlas que da, cómo nos motiva a nosotros. Estoy a gusto con la idea de juego que ha planteado, con el sistema táctico que hay, y me he sentido cómodo desde mi llegada al club.

-Ha apuntado que no le ha costado nada adaptarse al Levante. ¿Qué compañero le ha facilitado más las cosas?

-Bueno, al final, con Óscar Clemente, le conozco de haber jugado en la cantera del Atlético de Madrid con él, desde el primer día me ha ayudado mucho. Jon Olasagasti, pues, de la selección hemos coincidido y, de haber estado ahí en el norte, pues, al final, esas dos personas han sido con las que más migas he hecho desde el primer día, porque ya les conocía de antes, pero, bueno, también con el resto de jugadores he estado súper a gusto y estoy muy bien integrado.

-¿Cómo describiría su juego y qué puede aportar al Levante siendo uno de los futbolistas con más recorrido en Primera División?

-Me considero un jugador que quizá me considere más de perfil ofensivo, pero que, obviamente, intenta hacer las cosas bien a nivel defensivo también, intentar ser bastante profundo, ser un jugador bastante físico, que no da una bola por perdida, que corre los 90 minutos al máximo, que lo da todo en el campo y siempre intenta aportar un poco su granito de arena, intentar dar soluciones al equipo, repartir asistencias, intentar ayudar en lo que sea e intentar aportar desde cualquier parte del campo.

-Me va a decir que hará lo que le pida el míster, pero ¿Qué sistema táctico se adapta mejor a su juego, el 4-4-2 o el 5-3-2 que ha sido el predominante esta pretemporada?

-A lo largo de toda mi carrera he jugado con muchos sistemas y no tengo un favorito. Me adapto, obviamente, a lo que me pide el míster, a lo que necesita el equipo. Por suerte, he podido estar varios años en Primera División y he estado con varios entrenadores que empleaban cada uno su sistema táctico, entonces he podido aprender cosas buenas de unos y de otros para poder crecer como jugador y adaptarme a todos los estilos de juego.

-Primer partido de la pretemporada. Alavés, exequipo. ¿Espera un buen recibimiento en Mendizorroza?

-Estoy viviendo la semana bastante bien, es un partido que me hace ilusión porque, al final, estuve en el Alavés toda la temporada pasada. Fue un año bastante positivo y lo bueno es que me reencontraré con excompañeros y con amigos allí. Espero que sea un día redondo, que salga todo muy bien y que consigamos los primeros tres puntos de la temporada.

-¿Cuál es su objetivo personal para este año?

-A nivel personal, intentar sacar mi mejor versión. Dar lo máximo y lo mejor de mí mismo. Me gustaría hacer un buen año a nivel individual en cuanto a números, es decir, dando pases de gol, porque, por ejemplo, la temporada pasada metí un gol pero no pude dar ninguna asistencia. En otros cursos, tanto en el Celta de Vigo como en otros clubes, he podido dar pases de gol a mis compañeros. Es un objetivo que me gustaría cumplir. A nivel defensivo, te diría que ser un jugador muy seguro, contundente, y encontrar mi mejor versión en este aspecto.

-Se está armando un buen equipo con los últimos fichajes. ¿Se debe pensar solo en la permanencia o intentar una temporada tranquila?

-Obviamente, el primer paso o el primer objetivo debe ser, y tiene que ser, la permanencia, y a raíz de ahí ya se podrían pensar otras cosas. Creo que lo primordial es eso, intentar trabajar lo mejor posible, sacar el máximo número de puntos posible y tratar de sacar la permanencia, si es con más tiempo, mejor.

-¿Le motiva a usted tener presión para conseguir la permanencia o es de los que prefiere una temporada tranquila?

-Sí que es verdad que, a ver, en todos los equipos siempre, a no ser que sean los equipos un poco que están en zona alta de la tabla de Champions y Europa, ese objetivo no lo tienen contado, pero, al final, el resto de equipos, yo creo que de LaLiga, aunque sean un poco de mitad de tabla, incluso un poco superior, siempre el primer objetivo debe ser la permanencia, porque siempre puede pasar que, a lo mejor, te pones a poner objetivos más altos y luego vienen los tropiezos, los contratiempos y luego te ves ahí jugándotela abajo. Entonces, al final, lo primero es asegurar la permanencia y sí creo que, obviamente, si es una temporada tranquila, pues mucho mejor. Pero, bueno, el año pasado, por ejemplo, en el Alavés me tocó sufrir hasta el final y también se disfruta, se disfruta incluso más cuando lo consigues.

-Llega para cubrir el lateral izquierdo donde está Pampín. ¿Cómo les va a asentar a ambos la competencia?

-Bastante bien. Es un gran compañero, un gran jugador. De hecho, tengo gente en común con él de cuando jugaba en Celta y, la verdad, que el recibimiento es muy bueno, como siempre ha sido. Obviamente, al final, la competencia siempre es buena dentro de un equipo porque saca la mejor versión de todos los jugadores y es hora de que, a través de la competencia, todos crezcamos y mejoremos.

-¿Cómo se definiría usted fuera del fútbol?

-Me considero una persona bastante tranquila, bastante sonriente y que necesita poco para ser feliz.

-¿Tiene alguna manía o ritual para afrontar los partidos más importantes de la temporada?

-No, pues estar en mi casa viendo una serie o una película con mi perro y con mi familia. No suelo ser muy nervioso.

-Lleva aquí dos semanas en Valencia. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la ciudad?

-De momento, todavía no he podido ver nada. Como estamos en pretemporada y está siendo bastante intenso todo, y también entrenamientos, partidos, buscar casa, estoy un poco más centrado en ese aspecto. Ya cuando esté un poco asentado en todo, tendré tiempo de visitar un poco la ciudad y poder disfrutar de todos los rincones de Valencia.

-Después de cuatro años, el Levante consiguió el ascenso a Primera División. En el tiempo que lleva aquí, ¿ha podido notar esa ilusión entre los aficionados?

-Sí, se nota en nosotros y también en la afición. Creo que es un año ilusionante para todos porque es la vuelta a Primera y, al final, todo el mundo tiene el objetivo de hacer un buen año, de que disfrutemos todos juntos, la afición, los jugadores, y que pueda ser un año bonito para el club y para el equipo.

-¿Qué mensaje le manda a todos los granotas?

-A los aficionados les diría que lo que les vamos a asegurar es dar el 100% de nosotros, que no vamos a dar una pelota por perdida y que vamos a dar nuestra mejor versión para que los buenos resultados vengan y saquemos el objetivo lo antes posible y podamos disfrutar todos.

-A título personal, ¿Qué le gustaría que dijesen de usted cuando terminase la temporada?

-Me gustaría que se me recordase también por haber hecho una temporada buena a nivel futbolístico y, también, a nivel humano, por haber dejado huella y por haber hecho amistades aquí con la gente.