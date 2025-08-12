La afición del Levante clama contra los horarios de LaLiga

Los horarios de los partidos veraniegos siempre traen mucha cola. El interés televisivo de diversificar las horas de los encuentros choca en ocasiones con el ... sentido común, que hace imposible la práctica deportiva de élite a ciertas horas. Así ha sucedido con el Alavés-Levante, que estaba previsto que se disputara a las 17:30 de la tarde. Sin embargo, este lunes, solo cinco días antes del partido, LaLiga ha cambiado el horario a las 21.30 por la ola de calor que atenaza al país.

Esto ha sido motivo de protesta para muchos aficionados que ya habían adquirido su localidad en el estadio de Mendizorroza, estableciendo el consiguiente plan de viaje que implica un desplazamiento de esa magnitud. La grada visitante al completo estará repleta, aunque muchos de los aficionados granotas han visto trastocados sus planes por este cambio con tan poco margen.

Pero, además, muchos otros aprovechan para recordar que, según el horario establecido, el Levante-Betis del 13 de septiembre se disputará en el Ciutat de València a las 16:15. Un horario que favorecerá el desplazamiento de aficionados béticos, pero que muchos consideran arriesgado y amenazante para la salud de futbolistas y aficionados. Si se mantiene en septiembre el clima que azota a la capital del Turia este agosto, la práctica deportiva a esa hora será un imposible. Pero no será la primera vez que el Levante y su afición tengan que asumir esos inconvenientes por decisión de los mandatarios de la competición.

En el imaginario colectivo queda el primer 'derby' de la temporada 2018-19. Se celebró en el Ciutat de València, un 2 de septiembre, a las 12:00 de la mañana. El Levante tuvo que organizar un gran operativo, disponiendo de gorras y botellas de agua a sus aficionados, para garantizar la salud de la grada. Aquel partido, pese al calor, estuvo repleto de fútbol y se saldó con empate, 2-2, con doblete de Roger Martí incluido.