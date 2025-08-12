Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
El fondo de Gol Alboraya se protege del calor en el derby de 2018. Manuel Molines

La afición del Levante clama contra los horarios de LaLiga

El Levante-Betis, que se disputará a mediados de septiembre a las 16.15, es el principal motivo de protesta

José Martí

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:34

Los horarios de los partidos veraniegos siempre traen mucha cola. El interés televisivo de diversificar las horas de los encuentros choca en ocasiones con el ... sentido común, que hace imposible la práctica deportiva de élite a ciertas horas. Así ha sucedido con el Alavés-Levante, que estaba previsto que se disputara a las 17:30 de la tarde. Sin embargo, este lunes, solo cinco días antes del partido, LaLiga ha cambiado el horario a las 21.30 por la ola de calor que atenaza al país.

