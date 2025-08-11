El partido entre Alavés y Levante cambia de horario por el calor El club vasco ha solicitado a LaLiga modificar la hora de inicio debido a las altas temperaturas que se esperan en Vitoria y se ha reprogramado para el sábado a las 21:30 horas

Eric Martín Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 16:26

La disputa del encuentro entre el Deportivo Alavés y el Levante UD va a alterar su normalidad. El duelo que abre la temporada 2025-26 para ambos conjuntos estaba previsto para este sábado 16 de agosto a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, el club babazorro ha solicitado formalmente a LaLiga una modificación del mismo y se ha aprobado, retrasándolo a las 21:30 horas.

Debido a las alturas temperaturas que están afectando al territorio español por la ola de calor y que tendrán continuidad durante los próximos días, se esperaba que para la hora de inicio del partido se rondaran los 35 grados en el estadio de Mendizorroza. Es por ello que el Alavés, en modo previsor y por precaución, había buscado alternativas para que el encuentro se dispute «en condiciones óptimas tanto para los jugadores como para los aficionados», trasladaron.

En esta ocasión desde LaLiga han atendido a la petición comprensible debido a las circunstancias actuales, que podía suponer un riesgo y que alteraba notablemente las previsiones meteorológicas iniciales. El organismo de la competición tenía de tiempo para confirmar la decisión de retrasar la hora, aplazar el encuentro o mantener la normalidad hasta un máximo de 48 horas antes de la disputa del mismo. Sin embargo, no ha querido esperar más y se ha pronunciado oficialmente, en una nueva programación que coincidirá con el partido Valencia - Real Sociedad.