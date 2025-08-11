Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las localidades de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más calor este lunes
Clemente y Guridi en un partido entre Levante y Alavés. Francisco Macia/Photo Players Images

El partido entre Alavés y Levante cambia de horario por el calor

El club vasco ha solicitado a LaLiga modificar la hora de inicio debido a las altas temperaturas que se esperan en Vitoria y se ha reprogramado para el sábado a las 21:30 horas

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:26

La disputa del encuentro entre el Deportivo Alavés y el Levante UD va a alterar su normalidad. El duelo que abre la temporada 2025-26 para ambos conjuntos estaba previsto para este sábado 16 de agosto a partir de las 17:00 horas. Sin embargo, el club babazorro ha solicitado formalmente a LaLiga una modificación del mismo y se ha aprobado, retrasándolo a las 21:30 horas.

Debido a las alturas temperaturas que están afectando al territorio español por la ola de calor y que tendrán continuidad durante los próximos días, se esperaba que para la hora de inicio del partido se rondaran los 35 grados en el estadio de Mendizorroza. Es por ello que el Alavés, en modo previsor y por precaución, había buscado alternativas para que el encuentro se dispute «en condiciones óptimas tanto para los jugadores como para los aficionados», trasladaron.

Noticias relacionadas

Las notas positivas de la pretemporada del Levante

Las notas positivas de la pretemporada del Levante

Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, los nuevos capitanes del Levante

Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, los nuevos capitanes del Levante

En esta ocasión desde LaLiga han atendido a la petición comprensible debido a las circunstancias actuales, que podía suponer un riesgo y que alteraba notablemente las previsiones meteorológicas iniciales. El organismo de la competición tenía de tiempo para confirmar la decisión de retrasar la hora, aplazar el encuentro o mantener la normalidad hasta un máximo de 48 horas antes de la disputa del mismo. Sin embargo, no ha querido esperar más y se ha pronunciado oficialmente, en una nueva programación que coincidirá con el partido Valencia - Real Sociedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta en Requena es hijo de un exconseller de Hacienda
  2. 2 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  3. 3

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  4. 4 Una brillante bola de fuego cruza el cielo de Valencia a miles de kilómetros por hora
  5. 5

    El Valencia busca ahora un nueve rematador que compita con Hugo Duro
  6. 6 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  7. 7

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  8. 8 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  9. 9

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  10. 10

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El partido entre Alavés y Levante cambia de horario por el calor

El partido entre Alavés y Levante cambia de horario por el calor