Brugué, Morales, Pablo Martínez y Elgezabal con el brazalete de capitán granota. LUD

Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, los nuevos capitanes del Levante

Brugui y Elgezabal debutan como capitanes, al sustituir a Iborra y Andrés Fernández, que lo portaron la temporada pasada

Pablo Lara

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:29

El Levante ya tiene a sus cuatro elegidos para defender el escudo granota durante la próxima temporada. Entre los capitanes hay dos conocidos por su ... compromiso y responsabilidad: Pablo Martínez y Morales, mientras que en el cargo debutan Roger Brugué y Elgezabal, quienes tendrán la oportunidad de portar el brazalete levantinista, siempre y cuando los capitanes que están por encima suyo en el orden establecido no se encuentren en el terreno de juego. El orden definitivo de la capitanía del Levante es: Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, en orden descendente.

