Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, los nuevos capitanes del Levante

El Levante ya tiene a sus cuatro elegidos para defender el escudo granota durante la próxima temporada. Entre los capitanes hay dos conocidos por su ... compromiso y responsabilidad: Pablo Martínez y Morales, mientras que en el cargo debutan Roger Brugué y Elgezabal, quienes tendrán la oportunidad de portar el brazalete levantinista, siempre y cuando los capitanes que están por encima suyo en el orden establecido no se encuentren en el terreno de juego. El orden definitivo de la capitanía del Levante es: Pablo Martínez, Morales, Brugué y Elgezabal, en orden descendente.

El primer y máximo representante, Pablo Martínez, se mantiene un año más como uno de los líderes del equipo tanto en el campo como en el vestuario. El joven centrocampista completará su tercera capitanía como granota, después de llegar al primer equipo en 2019. Debutó con el primer equipo en diciembre de ese mismo año y, tras las cesiones al Mirandés y al Huesca, regresó en 2022 para convertirse en pieza clave de la medular granota, con quien debutó en la capitanía un año más tarde.

El segundo de los capitanes, José Morales, se convertirá esta temporada en el futbolista que más años ha portado el brazalete, durante ocho ocasiones. El delantero, que llegó al Levante en 2011 para formar parte de la plantilla del filial en Tercera División, tuvo que pelear para llegar al primer equipo y hacerse con su primera capitanía, que fue en la temporada 2016/2017. Tras el doloroso descenso que conllevó su polémica salida al Villarreal, 'el comandante' decidió volver al Ciutat para llevar a su Levante a lo más alto del fútbol español. De esta manera, consiguió recuperar el cariño de la afición y la responsabilidad de llevar el brazalete una vez más.

El primero de los debutantes en el puesto, Roger Brugué, fichó por el Levante en 2021 y, tras un año cedido en el Mirandés, regresó al club para quedarse. El atacante es y ha sido un referente en la delantera granota con sus goles y su lucha, lo que le permitió entrar en el club de los 100 partidos. Sumada a su renovación hasta 2028, celebrada el día en que el Levante se proclamó campeón de LaLiga Hypermotion, Brugué suma un nuevo reconocimiento de su rendimiento en forma de brazalete, con el que se estrenará en Primera División.

Último y no menos importante, Unai Elgezabal es el nombre que completa la lista de los cuatro representantes de la capitanía granota. El defensa no se sorprende por el cargo porque ya lo disfrutó con la camiseta del Burgos. El central, que llegó al Ciutat la temporada pasada, se integró a la perfección en el grupo y el sentimiento del club. Tras demostrar lo que es como central y ganarse los aplausos de los granotas en cada partido, el defensa de 32 años ha tenido un bonito verano: renovó hasta 2027 y se convierte en el cuarto capitán del Levante para su regreso a la élite del fútbol español.