Movistar Plus+ anuncia la llegada de un nuevo canal para todos los clientes de MiMovistar: cómo verlo totalmente gratis sin coste adicional Cualquier usuario podrá acceder a él independientemente del paquete que tengan contratado

Mario Lahoz Valencia Sábado, 9 de agosto 2025, 00:37 Comenta Compartir

Movistar Plus+ ha anunciado que para la temporada 25/26, La Liga Hypermotion, la Segunda División de fútbol masculino, será de acceso totalmente gratuito para todos los clientes de MiMovistar, independientemente del paquete que tengan contratado. De esta forma, incluso si no eres cliente de Movistar, tendrás acceso a la categoría de plata del fútbol español.

Cualquier cliente que tenga contratado un servicio con acceso a MiMovistar podrá disfrutar de la temporada completa, es decir, un total de 468 partidos, incluyendo las 42 jornadas de los 22 equipos que componen la categoría y los playoffs que de disputarán a final de temporada. Además de 10 partidos por jornada de la Primera Federación Versus E-Learning.

Movistar se convierte así en la primera compañía que opta por ofrecer de manera más abierta el contenido de La Liga Hypermotion. La temporada dará comienzo este próximo 15 de agosto, por lo que si eres cliente de Movistar podrás disfrutar de los partidos en apenas una semana.

La Liga Hypermotion estará disponible en la plataforma Movistar Plus+ en los diales 56 (canal principal), 59 y 178. Y los partidos de la Primera Federación Versus E-Learning a través del dial 52.