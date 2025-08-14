Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla El futbolista portugués a día de hoy no podría jugar con los donostiarras

J.Zarco Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 10:35

La Real Sociedad tiene un problema serio con sus dos fichajes, Gonçalo Guedes y Caleta-Car, a tan solo dos días de su estreno liguero en Mestalla frente al Valencia. Los donostiarras inscribieron este miércoles a Goti, Karrikaburu, Gorrotxategi, Sadiq y Urko González de Zárate y tiene completas las 25 fichas profesionales.

Según ha informado 'Mundo Deportivo', por el momento los dos futbolistas no tienen opción de jugar el partido al no figurar inscritos en la plataforma de LaLiga, pero el club trabaja para encontrar una solución en las próximas 48 horas.

Para ello, deberá dar salida a dos futbolistas en este periodo. Suenan los nombres de Becker o Javi López para abandonar el club, aunque por el momento está en aire. Eso sí, dos futbolistas como Jon Martín y Pablo Marín que podrían ser titulares sí que podrán jugar al tener ficha del Sanse B y ser menores de 23 años.

Precisamente, tanto Guedes como Caleta-Car fueron presentados este miércoles en el muelle de San Sebastián: «Mestalla siempre será un estadio muy especial para mi, pero ahora soy jugador de la Real y voy a hacerlo todo para ganar el sábado». Si finalmente puede jugar el partido, todo indica que no lo hará como titular.

El Valencia CF, por su parte, ya tiene a todos sus fichajes inscritos. En la mañana de este jueves ha hecho lo propio con Filip Ugrinic, el único que quedaba pendiente, por lo que todos podían estar listos para el debut el sábado a las 21:30 horas.