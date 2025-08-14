Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él
Guedes, en su presentación con la Real Sociedad. EFE

Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla

El futbolista portugués a día de hoy no podría jugar con los donostiarras

J.Zarco

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:35

La Real Sociedad tiene un problema serio con sus dos fichajes, Gonçalo Guedes y Caleta-Car, a tan solo dos días de su estreno liguero en Mestalla frente al Valencia. Los donostiarras inscribieron este miércoles a Goti, Karrikaburu, Gorrotxategi, Sadiq y Urko González de Zárate y tiene completas las 25 fichas profesionales.

Según ha informado 'Mundo Deportivo', por el momento los dos futbolistas no tienen opción de jugar el partido al no figurar inscritos en la plataforma de LaLiga, pero el club trabaja para encontrar una solución en las próximas 48 horas.

Para ello, deberá dar salida a dos futbolistas en este periodo. Suenan los nombres de Becker o Javi López para abandonar el club, aunque por el momento está en aire. Eso sí, dos futbolistas como Jon Martín y Pablo Marín que podrían ser titulares sí que podrán jugar al tener ficha del Sanse B y ser menores de 23 años.

Precisamente, tanto Guedes como Caleta-Car fueron presentados este miércoles en el muelle de San Sebastián: «Mestalla siempre será un estadio muy especial para mi, pero ahora soy jugador de la Real y voy a hacerlo todo para ganar el sábado». Si finalmente puede jugar el partido, todo indica que no lo hará como titular.

El Valencia CF, por su parte, ya tiene a todos sus fichajes inscritos. En la mañana de este jueves ha hecho lo propio con Filip Ugrinic, el único que quedaba pendiente, por lo que todos podían estar listos para el debut el sábado a las 21:30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  2. 2 El incendio de Teresa de Cofrentes obliga a desalojar dos pedanías y activar a la UME
  3. 3 Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
  4. 4 Mercadona abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
  5. 5 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  6. 6 Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat
  7. 7 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  8. 8 El centrocampista del Leicester que se ofrece al Valencia
  9. 9 El pueblo más misterioso de Valencia, según la inteligencia artificial: «Sus habitantes lo abandonaron por miedo»
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla

Problema serio para la Real Sociedad con Guedes antes de su regreso a Mestalla