Dela, durante el partido. LUD
Directo

En directo, AJ Auxerre-Levante UD

Sigue el minuto a minuto del último partido amistoso de la pretemporada del equipo granota

José Martí

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:53

Actualizado Hace 2 minutos

19:50

Descanso en Auxerre

|0-0| Tiempo de asueto. Mejores sensaciones para el Levante, aunque reina la igualdad en Francia.

19:49

Internada del Auxerre que acaba en nada

|0-0| Buen pase al espacio entre líneas, aunque el delantero no pudo resolver bien. Muy inocente el Auxerre hasta ahora.

19:45

¡Qué ocasión de Toljan!

|0-0| ¡Sensacional jugada del Levante! Pase al espacio de Iván Romero para Toljan, que golpeó al muñeco en el mano a mano.

19:44

El Levante insiste por la banda izquierda

|0-0| El equipo granota carga sus ataques por esa banda, con Manu Sánchez, Iván y Koyalipou como protagonistas.

19:41

Falta de Manu Sánchez

|0-0| El lateral trastabilló al extremo del Auxerre, que cayó al suelo. El lanzamiento de falta lo despejó con la testa Dela.

19:36

Al larguero Iván Romero

¡Otra más del Levante! Iván Romero golpeó al larguero de cabeza en el córner, en la ocasión más clara del partido.

19:35

Brugué lanza fuera

¡Uyyy! Buena oportunidad para el Levante. El equipo granota se lanzó a la contra con ventaja numérica, pero Brugué tardó de más en pasar el balón y se le de hizo de noche. Al final probó fortuna desde fuera del área, pero erró.

19:31

Brugué al suelo

El '7' granota ha sido objeto de una falta clara. Un centrocampista del Auxerre se lanzó con todo y golpeó a Brugui, que tardó en reincorporarse.

19:27

Pausa de hidratación

Mucho calor en Auxerre. La tribuna se abanica y los jugadores detienen el partido para hidratarse antes de llegar a la media hora de juego.

19:26

Buenos minutos de Koyalipou

El delantero está siendo de lo más destacado desde la banda izquierda. Ya van varias jugadas en las que encara y tata de dinamizar el ataque granota. Sigue el empate sin goles.

19:23

Tarjeta amarilla a Elgezabal

El central fue al suelo con fuerza y barrió al delantero del Auxerre. Amarilla clara.

19:19

Formación esperada en el Levante

El Levante parte con una formación reconocible. Línea de cinco atrás, doble pivote y Brugué, Iván y Koyalipou en la delantera.

19:16

Buena jugada de Koyalipou

Gran jugada del delantero, que está cayendo a banda izquierda en este inicio. Desde ahí hizo una ruleta y puso un centro con mucho peligro, rechazado por la defensa.

19:12

El Levante empieza dominando

Ninguna ocasión clara en los primeros diez minutos, pero el Levante se siente cómodo con el balón. El Auxerre, rezagado, ya ha cometido varias infracciones sobre los futbolistas granotas.

19:09

Primer tarjeta del Levante

Amarilla para Dela. El central estaba fuera de posición y agarró con vehemencia al atacante del Auxerre. La acción no fue a más.

19:07

Tangana entre Owusu e Iván Romero

Empieza el partido con trifulca. Una disputa entre ambos acabó con el futbolista del Auxerre en el suelo, que se levantó con ganas de jaleo. Iván Romero se rio y se separó con rapidez.

19:04

Primer disparo del partido

Golpea primero el Auxerre. El equipo local, vestido de azul, quiere hacer un buen papel alentado por su público.

19:02

Empieza el partido en Auxerre

¡Arranca la última prueba de pretemporada del Levante! El equipo granota, vestido de verde menta, ya juega en tierras francesas. Empieza atacando el Auxerre.

18:24

Alineación del Auxerre

El equipo local parte de inicio con la siguiente formación: Léon, Sierralta, El Azzouzi, Akpa, Senaya, Owusu, Danois, Oppegard, Casimir, Sinayoko y Osman.

18:21

El Levante saldrá con el once de gala

¡Confirmada la alineación granota! El decano valenciano partirá con: Pablo Campos, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugué, Iván Romero y Koyalipou.

