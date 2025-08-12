Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Cuñat, en la previa de un partido de pretemporada. Adolfo Benetó

Pablo Cuñat pide paso en la portería del Levante

El valenciano finaliza contrato en 2026 y abordará una renovación | El club mantiene el firme propósito de incorporar a un nuevo guardameta y Cuñat pasaría a tener la vitola de suplente, pese a sus buenas actuaciones

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 20:33

La portería del Levante UD está siendo y aún tiene pinta de continuar como uno de los temas candentes del verano. A falta de ... escasas horas para que el balón eche a rodar en los distintos campos de España y a poco menos de tres semanas para que el mercado de fichajes llegue a su finalización, realizar el fichaje de un guardameta continúa como una de las hojas de ruta todavía no completadas. A estas alturas, sigue pendiente. A pesar de haber rastreado distintas alternativas, por el momento el club granota no ha podido formalizar la llegada de ningún guardameta, mientras que Pablo Cuñat, que volvía como teórico tapado, se reivindica y reafirma a base de notables actuaciones, que llevarían a Julián Calero y al propio Levante a replantearse la urgencia en esta posición si no se dan las circunstancias adecuadas.

