Julián Calero perfila su once para la Liga

El periodo de pruebas ya ha terminado. Tras el pitido final en Auxerre, que se saldó con una victoria por cero goles a dos, ... oficialmente se bajó el telón a la pretemporada. La mentalidad y la dinámica de trabajo ya está focalizada hacia el primer partido de Liga en Mendizorroza del próximo sábado. Y Julián Calero, como responsable de tomar las decisiones con el cuerpo técnico respecto los futbolistas que compondrán el once inicial que salga a competir a por los primeros puntos en juego, parece haber aclarado sus ideas y quedó manifestado precisamente en ese último test veraniego.

Aunque actualmente se cuenta con varias lesiones de algunos jugadores llamados a tener cierto peso durante la temporada, como son los casos de Alan Matturro, Olasagasti, Carlos Álvarez e incluso Kervin Arriaga, el esquema y la alineación de base parece tener pocas cartas que esconder a estas alturas. También es cierto que desde el área deportiva no se ha cerrado el despacho y se contemplan distintas alternativas del mercado, que dará lugar a hasta otras tres incorporaciones y otro número parejo de salidas. Entre ellas falta por concretarse la de un portero que presumiblemente a corto-medio plazo se afiance con la titularidad, aunque Pablo Cuñat ha presentado argumentos más que consistentes durante el día a día y durante los partidos estivales para mantenerse bajo palos en Primera División.

Al margen de los citados, a los que se irá encajando en el once conforme muestren su disponibilidad física durante las próximas semanas, con los primeros once elegidos para el regreso a la élite del balompié español no parecen haber demasiadas dudas, al menos sobre el guión. Porque Calero ya trasladó sus intenciones durante los dos últimos encuentros disputados. Ante el Castellón alineó a su teórica unidad B, incluso con la presencia de jugadores de la cantera, mientras que un día más tarde y en territorio francés puso toda la carne en el asador con el que se postula a ser el esquema y los futbolistas que más crédito se han ganado.

Entre ellos, hay una vacante en ataque que no parece tener un nombre todavía escrito. El pasado sábado fue Iván Romero quien se vistió de corto, pero la jerarquía en el plantel azulgrana, el protagonismo durante la pasada temporada y los tres goles que ha anotado durante estas semanas postulan a Morales para que ocupe ese sitio del tridente ofensivo, más escorado hacia la izquierda, en un perfil que encaja más con sus orígenes y donde habitualmente ha demostrado su mejor versión futbolística.

Las otras posibles dudas en el Levante UD pueden venir precisamente multiplicadas por dos y en una posición que se ha reforzado durante este mercado, como es la de los laterales, que ahora se desempeñan como carrileros. Ahí, los avances que han venido mostrando Víctor García y Pampín hacen que las fuerzas estén muy equiparadas con su competencia más directa, por lo que en cualquier momento podrían irrumpir.

Mientras, lo que sí resulta ineludible, a falta de pequeñas correcciones o las decisiones individuales que tome Calero durante la presente semana en base a factores más concretos del plan del partido o de las características del rival, es que el 5-2-3 parece el sistema a emplearse. Con Koyalipou liderando el frente de ataque, con Brugui por la derecha y con el pivote y los tres centrales que el pasado curso ya fueron parte clave del ascenso, se completará el equipo granota.