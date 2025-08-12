Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julián Calero debate con un miembro de su cuerpo técnico. Adolfo Benetó

Julián Calero perfila su once para la Liga

El entrenador encuentra a sus hombres de más confianza, a falta de más fichajes | Salvo contratiempos en forma de otras lesiones y con una vacante en ataque que apunta a ser para Morales, el Levante se prepara para el debut

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 01:14

El periodo de pruebas ya ha terminado. Tras el pitido final en Auxerre, que se saldó con una victoria por cero goles a dos, ... oficialmente se bajó el telón a la pretemporada. La mentalidad y la dinámica de trabajo ya está focalizada hacia el primer partido de Liga en Mendizorroza del próximo sábado. Y Julián Calero, como responsable de tomar las decisiones con el cuerpo técnico respecto los futbolistas que compondrán el once inicial que salga a competir a por los primeros puntos en juego, parece haber aclarado sus ideas y quedó manifestado precisamente en ese último test veraniego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La serie que ha fascinado a Arturo Pérez-Reverte: «Son 10 capítulos que se me han hecho cortos»
  2. 2

    De icono de la paella a parking de caravanas con piscina
  3. 3 Mario Vaquerizo la lía con su pregón en un municipio de la Comunitat: «Bochornoso espectáculo»
  4. 4 Doble palo para Mamardashvili en el primer partido oficial del Liverpool
  5. 5 Acaba hospitalizado tras la paliza de los porteros de un local del Veles e Vents
  6. 6 Declarados sendos incendios forestales en Alcoi y Siete Aguas
  7. 7 Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8

    El plan para apartar a Ninet por no tener título prevé amortizar otras dos plazas en el MuVIM
  9. 9 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  10. 10 El pueblo más feliz de Valencia, según la inteligencia artificial: «La naturaleza y la forma de vida generan bienestar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Julián Calero perfila su once para la Liga

Julián Calero perfila su once para la Liga