Los lesionados del Levante no se recuperan a tiempo

Uno de los deseos no cumplidos durante la pretemporada ya acabada, sobre todo en una circunstancia que hubiera agradecido Julián Calero, es poder ver más ... a sus caras nuevas. La mitad de los fichajes no han caído de pie tras su llegada a Orriols. De ellos, cuatro ocupan plaza ahora mismo en la enfermería y se mantienen como seria duda de cara a la primera jornada que se debe afrontar en Mendizorroza. Esta será el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las 17:00 horas contra el Deportivo Alavés.

Porque en contra de los diagnósticos y pronósticos iniciales, todos los futbolistas que en algún momento cayeron KO, ninguno ha podido volver a vestirse de corto durante alguno de los seis partidos disputados durante el periodo estival. Había optimismo en que, al menos, Alan Matturro pudiera gozar de minutos en alguna de las últimas dos citas contra el Castellón y Auxerre. Por contra, no ha sido así.

El defensor charrúa cayó lesionado el pasado 18 de julio. El parte médico no señalaba unos plazos concretos, remitiéndose a la evolución de la lesión para su reincorporación a los entrenamientos con el resto del grupo. A pesar de tal afirmación, se esperaba contar con él en unas tres semanas aproximadamente. Matturro aún se mostraba renqueante durante la presente semana y es por ello que desde el cuerpo técnico y también el médico, con el veredicto de los fisioterapeutas, han preferido evitar cualquier tipo de riesgo que implicara una recaída o lesión de mayor alcance. Por ello, el uruguayo seguirá trabajando a contrarreloj con tal de apurar sus opciones para entrar en la primera convocatoria del partido de Liga.

Apenas seis días después del percance de Matturro, la misma lesión afectó a Matías Moreno. Fue durante el partido contra el Teruel. El argentino ha corrido la misma suerte que su compañero de equipo: sigue su recuperación en solitario y la voluntad por que llegase ha quedado en eso, en el simple afán de poder ponerse en cuando antes a disposición de Calero.

Kervin Arriaga y Olasagasti completaron la segunda ronda de lesiones. Misma lesión, pero en la pierna contraria. Resulta bastante improbable verlos en lo que resta de mes y, por tanto, su reaparición apunta a ser después del primer parón por compromisos internacionales, es decir, ya a partir de septiembre.

Finalmente, aunque no en el apartado de los fichajes, la pubalgia que sufre Carlos Álvarez sigue resultando un tormento. Una pieza clave para el Levante, que aún no tiene fecha de retorno. Y a todos ellos se suma el portero Alfonso Pastor, intervenido quirúrgicamente esta semana por un problema en uno de los dedos de la mano.