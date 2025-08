Kervin Arriaga y Olasagasti, casi descartados para el inicio de Liga

Los avances positivos del Levante durante la pretemporada se van sucediendo con otras notas más negativas en forma de lesiones. Desde que el equipo volviera ... al trabajo a partir de la segunda semana de julio, son ya un total de cinco partes médicos que se han comunicado respecto a los jugadores. En esta ocasión, también llega por partida doble, siendo Kervin Arriaga y Jon Ander Olasagasti los dos afectados.

Tal y como ha confirmado el club a través de sus plataformas oficiales, los dos centrocampistas sufren una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda. Aunque el Levante se remite al tradicional «el tiempo estimado de baja queda supeditado a la evolución de la lesión», lo cierto es que causarán baja entre dos y tres semanas de baja. Es el tiempo habitual de recuperación de esta lesión tan clásica para los deportistas, cuyos plazos no suelen rebajar de ese par de semanas, en el mejor de los casos.

Este percance físico hará que tanto Arriaga como Olasagasti estén prácticamente descartados para la primera jornada liguera del Levante. Esta será el sábado 16 de agosto a partir de las 17:00 horas en el estadio de Mendizorroza. Por ello, al haber solo diez días de margen, se antoja complicado que puedan estar recuperados para competir contra el Deportivo Alavés.

En el caso del internacional hondureño, los problemas vienen de más tiempo atrás. Tras su tardía inclusión al plantel levantinista tras tener permiso a modo de semana y media de descanso tras concluir la Copa Oro, Kervin Arriaga ya llegó con molestias y no pudo disputar los partidos contra el Neom, Teruel y Al-Qadisiyah. De hecho, el jugador no ha podido estar en dinámica normal de entrenamientos, en el estadio de Pinilla ya se le vio con un aparatoso vendaje y ha sido ahora cuando el Levante ha confirmado el contratiempo muscular después de ser sometido a unas exhaustivas pruebas médicas tras no remitir las molestias que sentía. Al venir de un proceso más largo y en caso de haber estado llevando una rehabilitación previa durante estas semanas, sí podría anticiparse su regreso.

De esta forma, las lesiones en los recién fichados se reproducen en el Levante. Son ya cuatro de las ocho incorporaciones las que han caído en el dique seco. Hasta la fecha, sólo Toljan, Víctor García, Manu Sánchez y Koyalipou son las excepciones de esta particular lista negra.

Además de Carlos Álvarez, ausente desde el inicio por una pubalgia con un brote agudo que también le mantiene como seria duda contra el Alavés, los primeros granotas en caer fueron Alan Matturro y Matías Moreno. De forma casual, los dos centrales se vieron afectados por una lesión en el recto femoral, pero de la pierna derecha, a diferencia de Arriaga y Olasagasti.

En el caso del charrúa, si la evolución ha sido favorable, la intención era de que pudiera gozar de algunos minutos contra el Castellón, mañana a las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol, y contra el Auxerre, el sábado a la misma hora en territorio francés, en los dos partidos que clausurarán la pretemporada. Por su parte, Matías Moreno había sido reincidente con distintos problemas físicos durante el pasado campeonato y a los ocho minutos de debutar con el Levante se tuvo que retirar. Su disposición todavía se conoce en vista a estos dos últimos amistosos, pero Julián Calero si debería estar en disposición de él para al menos poder ser incluido en la primera convocatoria de Liga.