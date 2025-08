Tomas Vaclik, un nuevo ofrecimiento para el Levante El club granota busca un portero como refuerzo, a lo largo del verano ha recibido distintas propuestas para competir en Primera y la última de ellas llega del ex del Sevilla

La meta de Orriols sigue a la espera de su nuevo guardián. Desde el Levante UD todavía no se ha formalizado ninguna contratación para el puesto. Se sigue al acecho del que teóricamente sea su portero titular. Para ello, la decisión que se tome se pretende que sea con el mínimo margen de error, pero también con la mayor premusa posible. Inicialmente, el perfil buscado pasaba por un meta contrastado, con experiencia en la máxima categoría. Sin embargo, poco a poco se han ido extendiendo los horizontes y, sumado al buen rendimiento que está dando Pablo Cuñat, no se descartan opciones variopintas. Mientras tanto, a las oficinas de Orriols también continúan llegando ofrecimientos y el último de ellos ha sido el de Tomáš Vaclík.

El ex del Sevilla y también portero internacional con la República Checa ha mostrado sus intenciones de ponerse al servicio del Levante. Vaclik, a sus 36 años de edad, actualmente se encuentra sin equipo después de que no haya extendido su contrato con el Boavista. Con los lusos firmó por un solo un año y ha disputado una docena de partidos oficiales durante el campeonato de 2024-25. Ambas partes no formalizaron una extensión de su vínculo y el jugador llegaría con la carta de libertad, si finalmente se reconsidera.

Ahora Vaclik quiere seguir demostrando que todavía le queda mucho por brindar al fútbol y por ello, mientras espera a posibles interesados, también se ofrece a distintos clubes, como ha ocurrido con los valencianos. Y no es la primera vez que esto ocurre. Previamente, durante la temporada 2023-24, siguió el mismo proceso. Entonces terminó media temporada compitiendo con el Albacete Balompié.

Al igual que ha sucedido con Tomas Vaclik, durante el periodo estival se han sucedido la lista de nombres que han expresado su voluntad de competir con el decano de la Comunidad Valenciana. Los primeros candidatos que llamaron a las puertas fueron Keylor Navas y Vicente Guaita. El tico, que formó parte de una de las mejores plantillas del Levante, ha terminado recalando en la liga mexicana, mientras que el valenciano continúa sin resolver su futuro tras concluir estancia con el Celta de Vigo. Otro exgranota como Dani Cárdenas también contactó con Héctor Rodas, además hasta en un par de ocasiones. Y Luis Maximiano, a pesar de que fuentes relacionadas con el Almería mantienen que hubo negociaciones, también se ha dejado querer más recientemente con tal de regresar a la élite del balompié.