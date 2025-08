Tres fichajes todavía pendientes en el Levante

Internarse en el mes de agosto con ocho incorporaciones realizadas habla bien de cómo Héctor Rodas y José Gila han asumido el mando de la ... dirección y planificación deportiva. La idea inicial partía por llegar al inicio de Liga con prácticamente la plantilla culminada, a falta de pequeños retoques más alguna operación que se presentara como oportunidad de mercado o descarte de última hora. Y la realidad no va desencaminada respecto a esos propósitos, si bien nadie y en ningún club se da el trabajo por terminado hasta el último día.

Julián Calero ya goza de amplios recursos para competir con garantías. Sin embargo, todavía faltan varias piezas que no han llegado, hasta un total de tres y si no hay más necesidades, contratiempos por alguna lesión o algún otro chollo que pueda ponerse al alcance de sus manos. Entra esas operaciones que pretenden formalizarse, una será de especial relevancia, como es la del presumible portero titular y que no debería demorarse demasiado más. A pesar del buen rendimiento que está ofreciendo Pablo Cuñat tras su regreso y después de dos cesiones al Amorebieta y Cartagena, su inexperiencia en la máxima categoría, al igual que sucede con Álex Primo y Alfonso Pastor, de los cuales al menos uno saldrá a otro destino, fuerza a la contratación de un perfil más contrastado. Dimitrievski es el deseo prohibido de Danvila, pero su posible salida del Valencia sigue bloqueada y cada vez se antoja más complicada.

Mientras tanto, Unai Marrero es uno de los nombres que han salido a la palestra durante las últimas horas. El cancerbero suplente de la Real Sociedad gana enteros para, al menos, ser uno de los nombres que lleguen al casting final del Levante, con la intención de seguir los pasos de Olasagasti, tanto por el club de procedencia como por pertenecer a la misma agencia. Tras varios años a la estela de Remiro, los txuri-urdin no ven con malos ojos que pueda salir a préstamo, siempre y cuando se le garantice cierta participación en su futuro destino. Sea quien sea el elegido final, la llegada del nuevo arquero se pretende no demorar mucho más.

También, junto a los futbolistas actualmente disponibles, la intención es poner la puntilla de oro con un centrocampista de perfil más ofensivo y, si las circunstancias económicas lo permiten, abordar el fichaje de otro '9' que compita con Iván Romero y Koyalipou. Sin embargo, ahora mismo, ese ariete no se antoja como una prioridad o necesidad básica, ya que la plantilla del Levante goza de distintos perfiles de jugadores para desenvolverse también en distintos esquemas de juego.

En caso de que ese delantero terminara llegando al decano valenciano, la continuidad de Carlos Espí no estaría garantizada, aunque quiere seguir en Orriols. Es su intención desde que concluyó la temporada, ha partido como titular en tres de los cuatro compromisos del verano y tan solo ese fichaje extra tendría la llave para implicar su salida del conjunto con el que desea triunfar. De ser así, pretendientes en Segunda no le van a faltar al de Tavernes de la Valldigna, donde el Real Zaragoza y el Mirandés son los equipos más interesados en poder contar con él. A ellos se ha sumado el Racing de Santander. Con todos ellos, se abordaría una cesión.

En lo que respecta al otro objetivo, el del centrocampista, la idea pasa por ser ese hombre que pueda desenvolverse en segunda línea, pero con la mirada más focalizada hacia la delantera. Con Kervin Arriaga, que en un momento dado puede encajar en el centro de la defensa, con Olasagasti, que posee un estatus más de creador de juego, y con el resto de cartas que ya se mantienen en la disciplina azulgrana respecto al año anterior, se busca una alternativa más hacia lo que pueda ser Carlos Álvarez y Sergio Lozano; o salvando las distancias, un híbrido de ellos. Esto se traduce en la figura de un jugador que se asemeje más a un mediapunta, con capacidad asociativa a partir de la zona de los tres cuartos o que incluso tenga soltura al quedar encajado más a la banda en un hipotético dibujo del 5-3-2 o 4-4-2. Se rastrea el mercado, pero no hay un elegido.

Mientras, se está en una microetapa de relativa calma. Porque ahora los esfuerzos parecen destinados a abordar las salidas de distintos futbolistas por los que su futuro inmediato no pasa por Orriols. Óscar Clemente, Alfonso Pastor y Víctor Junior son los que encabezan esta listo, sin descartar al ya citado Espí o Sergio Lozano, debido a la competencia que abarque su puesto.