Carlos Espí quiere convencer a Julián Calero

El sentido de pertenencia al Levante UD es algo que va más allá de lo material. Cuando has podido crecer en él, todavía cobra una mayor factura. Por ello, hay futbolistas a los que se les antoja complicado una posible despedida. Uno de esos jugadores que sobre el papel no tienen descartada una salida de Orriols es Carlos Espí. Sin embargo, actualmente el delantero tiene un único objetivo: seguir en el Levante. Por ello, aunque sabe de la dificultad y de los condicionantes de lo que pueda ofrecer el mercado, su propósito pasa por convencer a Julián Calero y formar parte del equipo granota en Primera División.

Por el momento, el presente del atacante de Tavernes de la Valldigna no es otro que el de seguir compitiendo como azulgrana. A su puerta han llegado intereses y proposiciones desde distintos puntos de la geografía española. Entre ellos están el Mirandés y el Real Zaragoza, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS. No obstante, no hay novedades acerca de una posible salida. Y a corto plazo, tampoco se espera que sea así en cuanto a poder resolver un posible traslado.

Porque Carlos Espí está mentalizado en dar todo en estas semanas iniciales de la pretemporada. A sus 19 años y después de un salto desde el juvenil, casi sin paso intermedio por el filial, el espigado ariete ha sabido encontrar la llave del gol también en el fútbol profesional. Su determinación frente al portero como un killer del área, al destacar por ser todo un portento físico, es una de las virtudes que le han caracterizado. Ya en su primer año completo en dinámica del primer equipo, ha anotado seis goles en los 36 partidos disputados en Liga, con apenas 478 minutos disputados, lo que le convierten en uno de los jugadores con mejor promedio goleador de toda la categoría de plata.

Pese a todo, esto es una historia con más protagonistas. Y el Levante también tiene algo que decir en todo ello, al igual que el mismo entrenador. De cara a la planificación, la idea sigue pasando por la de incorporar en nómmina a uno o dos delanteros más. Álex Forés se pretende que sea uno de ellos, pero habrá que llegar a un acuerdo con el Villarreal; el Rayo Vallecano también está muy pendiente pendiente de su situación. Además, se estudia otro perfil de '9' más parejo a las prestaciones del propio Espí y que destaque por su fortaleza y velocidad.

Por todo ello, no es descartable que con el transcurso del mercado veraniego, si el futbolista no logra conquistar más seriamente a Calero, pueda replantearse su situación en el club valenciano y entonces se asuma un préstamo con billete de ida y vuelta. Ahora no es así y salvo alguna oferta mayúscula que pueda dejar plenamente satisfechos tanto a Espí como al propio Levante, quiere seguir festejando más goles con la hinchada levantinista.