Broche con otra victoria del Levante en Francia

Con tres victorias, dos empates y una sola derrota se salda el balance general de la pretemporada granota. Tras el varapalo del día anterior en ... Buñol contra el Castellón, cuando la teórica unidad B sucumbió contra un rival de inferior categoría, el Levante visitó territorio galo con la intención de resarcirse. Aunque parecía que el triunfo honorífico de estas fechas iba a volver a resistirse, la insistencia finalmente tuvo su premio y el papel de los revulsivos, que dio origen a los dos goles finalmente anotados, tuvo su peso en oro. Porque el Auxerre, especialmente gracias a la fiabilidad de su cancerbero Léon bajo los tres palos, sacó de las casillas a los valencianos que tampoco han estado muy eficaces en ataque a lo largo de sus seis test del verano. Pero ese obstáculo que parecía infranqueable, en el 83' logró derribarse.

Alicientes no iban a faltar, ya desde antes de que el esférico echara a rodar. El once que firmara Calero es el que, sobre el guión y a expensas de otros contratiempos no deseados, gana enteros para que sea el equipo que forme el próximo sábado en Mendizorroza. Algunos de esos jugadores iban a tener influencia durante el primer periodo, sobre todo por parte de algunos de los fichajes. A Koyalipou se le vio en una línea de tres atacantes más escorado a la izquierda, a modo de extremo, y sacó a relucir bonitos destellos de calidad frente a un rival que conoce de medirse contra él durante el pasado curso. En lo que respectó a las ocasiones de gol, el Levante también gozó de las mejores. Brugui ralentizó una transición de la que se gozaba superioridad, si bien sorprendió con un potente derechazo que desvió un oponente al córner. Precisamente, mediante la sucesión de varios saques de esquina, el Levante obtuvo petróleo, con Iván Romero haciendo resonar el larguero tras un testarazo. Una asociación entre Manu Sánchez y Toljan, los dos carrileros incorporados durante este mercado, concluyó con un nuevo disparo a puerta en el que Léon estuvo certero para adivinar las intenciones del granota.

AJ Auxerre Léon, El Azzouzi, Sierralta, Akpa, Senaya, Owusu, Danois, Oppegard, Casimir, Sinayoko, Osman 0 - 2 Levante UD Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez, Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Iván Romero, Koyalipou Goles: 1-0: Morales (83'). 2-0: Lozano (89').

El Auxerre, que hasta el descanso apenas inquietó a Pablo Cuñat, fue ganando yardas con la evolución del segundo tiempo. Aun así, la ya habitual línea formada por cinco defensores supo aguantar bien el tipo. Incluso Elgezabal y Dela, que habían sido amonestados durante la primera media hora de juego, no se anduvieron con titubeos y permanecieron sólidos mientras estuvieron sobre el verde de l'Abbé-Deschamps.

Fue ya a partir de la segunda pausa de hidratación, sobre el minuto 70, cuando ambos conjuntos jugaron sus últimas cartas. Con la misma moneda con la que el Levante había tratado de cobrar facturas, los locales acariciaron su tanto con una acción a balón parado en la que Siwe, recién ingresado, enviaba un remate contra la zona exterior de la red. Sin embargo, quien decantó la balanza fueron los azulgranas, hoy con su atuendo color verde menta.

Morales se iba a erigir de nuevo en el héroe de la contienda, participando en ambos goles que rubricó el Levante. Primero, al transformar un penalti y manteniendo los nervios de acero. El portero Léon tuvo una única precipitación durante el encuentro, que se tradujo en un derribo a Óscar Clemente castigado por el árbitro. Y con galones por su experiencia, el Comandante asumió la responsabilidad de ejecutar desde los once metros. Ya cuando el tiempo reglamentario asomaba y con el Auxerre volcado en cuerpo y alma con tal de rascar un empate, el '11' levantinista cayó a la banda derecha, levantó la cabeza y vio un desmarque de Lozano. Con un impecable remate raso, hizo subir el definitivo 0-2, que ponía el broche a la pretemporada del plantel valenciano.