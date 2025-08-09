Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Lotería del sábado: el primer y segundo premio terminan igual
Cabello durante el partido contra el Auxerre. Adolfo Benetó

Broche con otra victoria del Levante en Francia

Los de Calero saldan la visita contra el Auxerre con goles de Morales y Lozano | El equipo granota clausura la pretemporada con una dosis extra de confianza tras ganar por abrasión y en los minutos finales

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:16

Con tres victorias, dos empates y una sola derrota se salda el balance general de la pretemporada granota. Tras el varapalo del día anterior en ... Buñol contra el Castellón, cuando la teórica unidad B sucumbió contra un rival de inferior categoría, el Levante visitó territorio galo con la intención de resarcirse. Aunque parecía que el triunfo honorífico de estas fechas iba a volver a resistirse, la insistencia finalmente tuvo su premio y el papel de los revulsivos, que dio origen a los dos goles finalmente anotados, tuvo su peso en oro. Porque el Auxerre, especialmente gracias a la fiabilidad de su cancerbero Léon bajo los tres palos, sacó de las casillas a los valencianos que tampoco han estado muy eficaces en ataque a lo largo de sus seis test del verano. Pero ese obstáculo que parecía infranqueable, en el 83' logró derribarse.

