La unidad B del Levante hace agua

Más de un aficionado del Levante ya se sorprendió cuando vio el calendario de los amistosos de pretemporada, y se planificaron dos partidos en días ... consecutivos. Uno contra el Castellón un viernes, y otro contra el Auxerre el sábado. ¿Quiénes jugarán? ¿Habrá rotaciones? ¿Cómo repartirá minutos Julián Calero? Había intriga, y cuando se publicó la alineación para enfrentar al conjunto castellonense, se disiparon las dudas. Una 'unidad B' —por ser generoso, más bien 'C' o 'D'— saltó al césped de la Ciudad Deportiva de Buñol, con el contexto de que hasta seis futbolistas del Levante fueron baja por lesión, y el resto del teórico once titular de gala, se quedó en el banquillo.

Levante UD Primo, Pampín (Manu Sánchez, 76'), Krug (Elgezabal, 76'), Cortina (Oriol Rey, 76'), Víctor García (Toljan, 76'), Lozano (Nacho Pérez, 46' [Koyalipou, 76']), Clemente (Pablo Martínez, 46'), Víctor Jr (Joan Ruiz, 46' [Cabello, 76']), Paco Cortés (Brugué, 76'), Morales y Carlos Espí (Romero, 76'). 0 - 2 CD Castellón Matthys, Willmann, Alberto, Óscar, Jozhua, Doué, Gonzalo, Suero, Flakus, Markanich y Serpeta. Goles 0-1, Nick Markanich (33'). 0-2, Nick Markanich (37').

Árbitro Fuentes Molina (Comité valenciano). Amonestó a Paco Cortés y Unai Elgezabal.

Incidencias Partido amistoso disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol.

Álex Primo, del filial y con rol de tercer portero, fue el titular bajo palos, con buenas paradas en el tramo final. En defensa, Víctor García y Diego Pampín en los laterales. Los mejores quizá del partido en vocación ofensiva, aunque dejando espacios atrás. La dupla de centrales eso sí, formada por dos chicos de la cantera como Martín Krug y Borja Cortina. Flojitos. Ante rivales de una entidad superior como el Castellón, sufrieron. Como le pasó a la dupla de Sergio Lozano y Óscar Clemente, ambos con ficha del primer equipo pero ocupando el último escalón jerárquico del Levante, con opciones incluso de salir en el mercado de fichajes. Ambos, con un perfil más de mediapunta que de mediocentro, sufrieron en los repliegues defensivos. Las bandas, para jóvenes como Paco Cortés y Víctor Jr, estuvieron bien. Desparpajo, velocidad y calidad, pero con la clara inexperiencia de chicos en edad estudiantil. Arriba, Carlos Espí y José Luis Morales. Ninguno tuvo el día. Fallones en las acciones individuales y desacertados de cara a portería, especialmente el Comandante, que tuvo una clarísima en la segunda mitad tras caerle un rechace franco en el área. Su disparo se marchó a las nubes.

No hay que quemar la falla todavía. La derrota del Levante ante el Castellón quedará en anécdota, puesto que difícilmente se volverá a ver un once titular de estas características durante la temporada en Primera División. Pero la lectura que se extrae del amistoso es clara: falta fondo de armario. La unidad B no rinde y existe preocupación por si no se consigue paliar la epidemia de lesiones musculares que está viviendo el Levante. Hace falta ir recuperando efectivos para que Calero tenga alternativas y margen de trabajo.

En lo puramente deportivo, se vio un Levante titubeante en la defensa de los centros laterales, cosa que aprovechó Nick Markanich, que en cuestión de cuatro minutos, anotó un doblete en la primera mitad para poner por delante al conjunto 'orellut'. Los gritos intensos de Calero se oían perfectamente en todo Buñol, ya que el técnico granota intentaba corregir —sobre todo a los más jóvenes— los errores y la colocación de sus jugadores sobre el terreno de juego. Mientras, el Castellón, relajado y con el marcador a favor, probaba distintos jugadores con multitud de sustituciones. En cambio, los levantinistas optaron por mantener gran parte del once inicial con una buena carga de minutos, hasta la segunda pausa para la hidratación, en la que entraron muchos titulares: Romero, Koyalipou, Brugué, Pablo Martínez, Manu Sánchez, Toljan, Elgezabal y Oriol Rey tuvieron un poco más de un cuarto de hora para ir cogiendo más ritmo competitivo en sus piernas.