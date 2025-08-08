Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diego Pampín, con el Levante. LUD
Crónica

La unidad B del Levante hace agua

Derrota ·

El equipo granota cae en el amistoso ante el Castellón, aunque lo hace con un once repleto de suplentes y jugadores del filial

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:00

Más de un aficionado del Levante ya se sorprendió cuando vio el calendario de los amistosos de pretemporada, y se planificaron dos partidos en días ... consecutivos. Uno contra el Castellón un viernes, y otro contra el Auxerre el sábado. ¿Quiénes jugarán? ¿Habrá rotaciones? ¿Cómo repartirá minutos Julián Calero? Había intriga, y cuando se publicó la alineación para enfrentar al conjunto castellonense, se disiparon las dudas. Una 'unidad B' —por ser generoso, más bien 'C' o 'D'— saltó al césped de la Ciudad Deportiva de Buñol, con el contexto de que hasta seis futbolistas del Levante fueron baja por lesión, y el resto del teórico once titular de gala, se quedó en el banquillo.

