Llenazo en Buñol para el Levante-Castellón El club granota ha anunciado que no quedan entradas para el penúltimo partido de pretemporada de los de Julián Calero

Marcos Sánchez Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 13:15 | Actualizado 14:17h.

El Levante ha comunicado en la mañana de este viernes que se han agotado las entradas para el penúltimo partido de pretemporada de los de Julián Calero. Los granotas se enfrentan esta misma tarde ante el Castellón en la Ciudad Deportiva de Buñol a partir de las 19:00 horas. Es por eso, que no habrá venta presencial en taquilla de entradas, ya que no quedan.

Los abonados levantinistas han tenido preferencia a la hora de adquirir estas localidades y, hasta el pasado miércoles día 6, pudieron acceder a la preventa. Posteriormente, las entradas que quedaron disponibles se pusieron a la venta al público general y esta misma mañana se ha completado el aforo. Además, no podrán disfrutar los aficionados granotas de algunos jugadores porque han caído lesionados y este es el caso de Olasagasti o Kervin Arriaga, que hace escasos días se sumaban a los contratiempos musculares de Matías Moreno, Matturro y la pubalgia de Carlos Álvarez.

À Punt retransmitirá el encuentro. Todos aquellos aficionados que no puedan asistir al encuentro tendrán la oportunidad de seguirlo en directo a través de las cámaras de la televisión valenciana.