Vicente Iborra, en la Ciudad Deportiva de Buñol. JL Bort
Entrevista

Vicente Iborra: «Con los años me fui sintiendo más identificado con el Levante»

Tras pasar de futbolista a asistente de Julián Calero, el de Moncada analiza cómo han sido las semanas que dieron lugar a su retirada como jugador y valora el apoyo firme del club

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:29

Mencionar el nombre de Vicente Iborra de la Fuente (16-1-1988), es prácticamente hablar del Levante UD o el de una relación estrecha ... con el levantinismo. Desde los 15 años ha estado como futbolista en tres etapas diferentes. Ahora, después de que el pasado mes anunciara su retirada, sigue ligado al club de su vida como asistente de Julián Calero.

