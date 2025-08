Los fichajes casi duplican el valor de la plantilla del Levante

Un ascenso implica poder gozar de una mejor plantilla, al menos eso suelen decir los cánones del fútbol. El proceso se experimenta con la accesibilidad ... a unos futbolistas que habitualmente gozan de mayor calidad en sus botas y, por ende, también se refleja en el valor numérico de sus costes del mercado. Para un equipo como el Levante que se ha movido tanto durante la ventana estival de fichajes, se acentúa con mayor énfasis. Y es que tras las ocho incorporaciones realizadas hasta la fecha, y con alrededor de otras tres todavía pendientes de avanzar, el valor total de la plantilla casi se ha duplicado desde la última actualización.

Solo con esas nuevas altas, el Levante UD ha experimentado una subida de 27,6 millones, la cotización que avala a todos estos protagonistas. De entre ellos, en la cúspide se hospeda Alan Matturro. El joven defensor que llegó cedido por el Genoa tiene una tasación de 7 millones de euros. Su progresión deportiva y el haber llegado a proclamarse campeón del mundo sub-20 con Uruguay son dos motivos más que justificados. Pero no únicamente sorprende el caso de Matturro. Y es que otro defensa se halla en unos baremos bien similares, como es Manu Sánchez. El jugador cedido por el Celta de Vigo, sobre el que el cuadro granota no partía como favorito para su contratación pero supo aguardar los tiempos y ganar la puja final, tiene fijados 6 'kilos' de valoración. Pese a no haber estado involucrado en ningún traspaso, fue uno de los jugadores más prometedores surgidos de la cantera del Atlético y ha correspondido con actuaciones y registros destacados en distintos clubes de Primera. El tercer escalón del pódium lo ocupa Olasagasti, con 4 millones. El mediocentro formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad, que fue internacional sub-21 y que ahora logra reclutar el decano valenciano en propiedad vale su peso en oro.

Del resto de caras nuevas, todos a excepción de Víctor García (0,8) están por encima del millón en el mercado. Yendo de más a menos, los jugadores de otras ligas son los que cotizan más al alza. A pesar de su estancamiento con la Fiorentina durante la pasada temporada, el argentino Matías Moreno se sitúa por encima de los tres millones de estimación, 3,4 para ser más exactos. Mientas tanto, Koyalipou (2,5), Toljan (2,4) y Kervin Arriaga (1,5) completan el listado con unos valores más que destacados y que distan con los que podía aspirar el club hace un año.

Al concluir la pasada temporada, el montante total de los jugadores granotas que en mayor o menor medida dieron color al equipo de Julián Calero ascendía a los 29,45 millones de euros en el portal especializado Transfermarkt. Entre ellos también se incluía a Andrés García y Kochorashvili, dos diamantes en bruto, a sabiendas de que no iban a formar parte del futuro proyecto deportivo. Su salida, así como la del resto de jugadores que no fueron renovados o salieron a préstamo, ha implicado un descenso porcentual de esa casi treinta de millones de cómputo en Segunda División.

Por todo ello, aplicando las fórmulas matemáticas de sumar las tasaciones de los nuevos fichajes y restando las correspondientes a las salidas, hace que el valor actual de toda la plantilla del Levante se sitúe en 50,7 millones. Por tanto, esto implica que ya solo con las incorporaciones por las que han apostado Héctor Rodas, José Gila y avalados por el veredicto en forma de apoyo de Pepe Danvila y Julián Calero se eleven por encima del cincuenta por ciento de lo que es hoy en día el Levante que vuelve para competir en la élite del balompié español.

Pero no solo del presente inmediato o futuro por desvelar se ha nutrido el Levante para superar el medio centenar del coste grupal. Precisamente, en el grupo reside el potencial que viste al equipo levantinista. Unos sin otros no se hubiera sostenido, más en una coyuntura económica tan mermada. Aún así, es de justicia ensalzar la progresión que también experimentaron futbolistas como Carlos Álvarez, Brugui y Carlos Espí. Solo estos tres, con sus contribuciones y su fluctuación positiva durante los últimos meses, ya se aúpan a los diez millones de tasación.

No obstante, la evolución también ha sido más que significativa con los fichajes del año anterior respecto a los de este. El Levante hizo un total de ocho transacciones, las mismas que se lleva por el momento, y el valor que entonces ostentaron todas ellas fue de 5,45 millones de euros. Es decir, menos de una quinta parte de lo que supone de cara a esta campaña 2025-26 e incluso también inferior a lo que cuesta Matturro en el mercado de fichajes. Sin ir más lejos, Morales fue el futbolista incorporado hace justo un año que tenía una tasación más elevada y esta era de 1,5 'kilos', debido a que el atacante venía de competir con el Villarreal en Conference League.