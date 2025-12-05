Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert

Jorge Suárez, ingeniero de profesión, comentó durante su declaración que siempre toma notas en su Moleskine, modelo de libreta famosa por su calidad y ... asociada también al ejercicio del periodismo y otras actividades de impulso creativo. Aseguró a la magistrada que no tenía ningún problema en aportar esa documentación. Quería demostrar, en parte, que el mismo día de la dana él había redactado un mensaje a las 17.45 -imposible conocer la hora-. Fuentes presentes en el Cecopi aseguran que ese mensaje que no llegó a leerlo al resto de los participantes en la reunión.

Ahora, las notas permiten conocer el contenido exacto de ese mensaje donde ya se apuntaba la necesidad de «con carácter inmediato» acceder «a zonas altas» y estar atentos «a nuevos mensajes». Este contenido, lo de acceder a lugares en altura fue descartado en el primer Es Alert. Previamente a esa referencia, apunta el escenario de la presa de Forata y subraya una frase: «Todos de acuerdo».

Ampliar Detalle de las notas en la moleskine de Suárez. LP

Suárez entregó también las anotaciones del día 30 de octubre cuando se reanuda el trabajo. Ahí, se recoge que existen cuatro zonas de trabajo y cómo los muertos por la mañana eran 62 y ya por la tarde la cifra asciende a 98 fallecidos.