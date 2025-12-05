Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Anotaciones de Suárez. LP

Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert

Jorge Suárez, el funcionario clave de la emergencia, entrega su libreta a la jueza donde registró el riesgo de Forata y subrayó la frase: «Todos de acuerdo»

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:23

Comenta

Jorge Suárez, ingeniero de profesión, comentó durante su declaración que siempre toma notas en su Moleskine, modelo de libreta famosa por su calidad y ... asociada también al ejercicio del periodismo y otras actividades de impulso creativo. Aseguró a la magistrada que no tenía ningún problema en aportar esa documentación. Quería demostrar, en parte, que el mismo día de la dana él había redactado un mensaje a las 17.45 -imposible conocer la hora-. Fuentes presentes en el Cecopi aseguran que ese mensaje que no llegó a leerlo al resto de los participantes en la reunión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  4. 4

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  6. 6 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  7. 7

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  9. 9 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert

Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert